Efekt aureoli wiąże się z faktem, że gdy poznajemy daną osobę, w krótkim czasie tworzy się w naszym umyśle wrażenie na temat jej charakteru. Dalszy kontakt i stopniowe poznawanie się mogą zaburzać pierwsze wrażenie. Mimo to często jesteśmy skłonni trzymać się swojego początkowego odczucia, chociaż racjonalnie nie ma ku temu powodów. Czynniki, które mogłyby wpływać na zmianę naszego zdania, traktujemy z mniejszą uwagą albo w ogóle je odrzucamy. Czym dokładnie jest efekt aureoli i kiedy stwarza zagrożenie?

Efekt aureoli, inaczej efekt halo, jest rodzajem błędu poznawczego, który polega na tendencji do automatycznego przypisywania innym pozytywnych cech osobowości na podstawie pierwszego wrażenia. Pojęcie wprowadził w 1920 roku amerykański psycholog Edward Lee Thorndike.

Efekt aureoli sprawia, że niemożliwe staje się analizowanie poszczególnych cech cudzej osobowości bez odnoszenia się do ogólnego wrażenia o danej osobie. Nawiązuje ono do zjawiska nadawania dobrych cech postaciom ze średniowiecznych obrazów przedstawianych z aureolą, a zatem do kreowania pozytywnego całokształtu na podstawie tylko jednego atrybutu.

Przeciwieństwem efektu aureoli jest efekt Golema, który polega na dokładaniu osobie negatywnych cech charakteru na podstawie pierwszego wrażenia. Efekt aureoli bywa wykorzystywany w biznesie i może odnosić się do marki, produktu czy usługi.

Klasyczny przykład występowania efektu aureoli opisano w eksperymencie polsko-amerykańskiego psychologa Solomona Asha'a z 1946 roku, w którym uczestnicy mieli ocenić charakter innych osób na podstawie kilku informacji. Jedną cechę przedstawiono bardziej wyraziście. Okazało się, że w przypadku pozytywnej cechy ogólna ocena osobowości była zwykle korzystniejsza bez względu na to, jakie były pozostałe posiadane informacje na temat danej osoby.

Efekt aureoli jest stosowany przez ludzi powszechnie w różnych dziedzinach życia. Oto kilka przykładów:

Oczywiście, efekt aureoli prowadzi niekiedy do niebezpiecznych zdarzeń. Z założenia jest błędny, może więc spowodować, że zaufamy niewłaściwej osobie, pomimo sygnałów, które powinny skłonić nas do większej ostrożności. Na przykład zwykłemu oszustowi, który chociaż będzie obdarzony wyjątkowym urokiem osobistym, okradnie nas ze wszystkich oszczędności.

Co gorsze, efekt aureoli może zadziałać w sądownictwie. W jednym z badań dowiedziono, że przysięgli, którzy nie naradzali się ze sobą, rzadziej wierzyli, że atrakcyjne osoby byłe winna przestępstwa. W innej pracy wykazano, że atrakcyjni przestępcy często otrzymywali łagodniejsze kary za to samo przestępstwo niż nieatrakcyjni. Jak widać, efekt halo potrafi zaślepić nawet najczujniejszych.

Ocenianie na podstawie pierwszego wrażenia jest mechanizmem głęboko zakorzenionym w umyśle człowieka. Efekt aureoli jest nam potrzebny do upraszczania złożonych informacji, jakie docierają z zewnątrz, oraz do łatwiejszego podejmowania decyzji. Efekt halo poprzez kreowanie pozytywnego wizerunku osoby sprzyja zaufaniu i tworzeniu relacji. Niewiele możemy z tym zrobić, ale na pewno możemy być świadomi takiego zjawiska i starać się w życiu nie polegać wyłącznie na pierwszym wrażeniu, pamiętając, że może być ono błędne.