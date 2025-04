Jakie są typowe cechy ekstrawertyka? Jak żyć z nim w związku i jak wychowywać małego ekstrawertyka? Zapytałyśmy o to Dorotę Wojciechowską – psycholog z Fundacji Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej RAZEM (www.razem-fundacja.org).

Ekstrawertyzm to jeden z typów osobowości wprowadzony do psychologii dzięki Carlowi Gustawowi Jungowi. Ekstrawertyk to osoba bardzo aktywna zarówno w życiu osobistym, jak i w kontaktach zawodowych, towarzyska i pozytywnie nastawiona. Nie toleruje nudy, uwielbia, gdy koło niego wciąż coś się dzieje, lubi być w centrum uwagi, cechują go pewność siebie i zdecydowanie. Osoby ekstrawertyczne lubią dowodzić, często są przywódcami w grupie i szybko zyskują nowych znajomych.

Ekstrawertyk to przede wszystkim osoba:

towarzyska,

aktywna,

lubiąca być w centrum uwagi,

często działająca pod wpływem impulsu,

nastawiona pozytywnie,

ceniąca pracę w grupie,

lubiąca mówić o myślach i uczuciach,

szukająca inspiracji z zewnętrznych źródeł,

potrzebująca nowych bodźców i wyzwań,

źle znosząca długą samotność.

​Ekstrawertyk znajduje się na drugim biegunie w opozycji do introwertyka – osoby zwróconej ku własnemu życiu wewnętrznemu, ceniącej ciszę, spokój i własne towarzystwo. Osoba łącząca w sobie cechy ekstrawertyczne i introwertyczne to ambiwertyk. Czasami używa się określenia introwertyczny ekstrawertyk. To oznacza, że cechy różnych typów osobowości mogą się przenikać u konkretnych ludzi.

Introwertyk w odróżnieniu od ekstrawertyka unika stymulacji. Taka sama ilość bodźców zewnętrznych, która jest potrzebna do optymalnego funkcjonowania ekstrawertykowi, u introwertyka będzie powodowała przeciążenie. Ekstrawertyk odczuwa tzw. „głód stymulacji”. To powoduje, że ciągle szuka nowych wyzwań, ustanawia sobie cele, poszukuje towarzystwa. Introwertyk natomiast wybiera spokojniejsze sposoby spędzania czasu. Przejawia niższą aktywność. Jest bardziej skoncentrowany na świecie swoich wewnętrznych przeżyć i to właśnie dostarcza mu wystarczających bodźców. Ekstrawertyk potrzebuje znacznie więcej stymulacji z zewnątrz.

Trudno mówić w tym przypadku o wadach czy zaletach. To są cechy składające się na osobowość każdego z nas. Nie można ich wyeliminować, można jedynie modyfikować sposoby reagowania, uczyć się, aby przeszkadzające cechy były np. bardziej akceptowalne społecznie.

Warto się zastanowić, w jaki sposób cechy takie jak aktywność, towarzyskość, asertywność, otwartość na nowe doświadczenia, ekstrawertyk może wykorzystać, dostosowując swój rodzaj pracy, sposób funkcjonowania tak, aby był najbardziej dla niego optymalny.

Rodzice, którzy obserwują dziecko, potrafią zauważyć, że istnieje związek miedzy jego zachowaniem a zewnętrznymi sytuacjami, których doświadcza. Mali ekstrawertycy potrzebują wielu nowych wyzwań, chcą być w centrum uwagi, cechuje ich nadmierna aktywność.

Wtedy właśnie, gdy maja szansę spożytkować rozpierającą ich energię, czują się świetnie. Mogą być kreatywni, chętnie angażują się w zadania wymagające ruchu, bycia z innymi w grupie, przejmują role przywódcze i potrafią wywiązywać się z powierzonych przez dorosłych zadań.

Rodzice, którzy chcą wspierać rozwój małego ekstrawertyka, mogą stworzyć mu takie warunki, w których będzie on wykorzystywał swój potencjał. Ważne jest zapewnienie dziecku odpowiedniego poziomu stymulacji, np. poprzez dbałość o aktywność sportową, angażowanie w rozmaite zadania, stwarzanie możliwości bycia w grupie z innymi.

Warto pamiętać, że dziecko o wysokim stopniu ekstrawersji nie będzie w stanie przez dłuższy czas zająć się wykonywaniem jakiejś monotonnej czynności.

To jest pytanie o to, jak ludzie dobierają się w pary i dlaczego w ogóle ze sobą żyją. Tak się czasem dzieje, że patrząc na jakiś związek zastanawiamy się, co takiego łączy ze sobą daną dwójkę. I nie możemy znaleźć odpowiedzi. Np. jeden z partnerów przejawia cechy skrajnie ekstrawertyczne, a drugi z kolei jest introwertykiem. Jeden potrzebuje aktywnie spędzić wakacje, wśród ludzi, a drugi wolałby w cichym, spokojnym miejscu. Może to rodzić konflikty, ale może też być źródłem inspiracji, odkrywania w sobie nieznanych obszarów.

Niekiedy fascynuje nas w drugiej osobie to, czego nam brakuje. Bywa jednak, że w miarę trwania związku różnice takie mogą przeszkadzać. Czasami jednak związki istnieją nadal, uzupełniając się wzajemnie.

Pamiętajmy o tym, że wybór partnera dzieje się także na nieświadomym poziomie. I to właśnie ta odpowiedź nieświadomego sprawia, że związki trwają pomimo różnic temperamentalnych i osobowościowych lub się kończą. Oczywiście wymaga to także pracy nad sobą, uznania odrębności i niezależności partnera i jego prawa do odmienności.

Najlepsze zawody dla ekstrawertyka to takie, które przede wszystkim stworzą odpowiednie warunki dla wykorzystania energii życiowej, potencjału tej osobowości. Są to zawody wymagające kontaktu z innymi ludźmi, dużej aktywności, wytrzymałości, zmian. Ekstrawertycy z reguły są odporni na zmęczenie, ale mało odporni na monotonię. To właśnie nuda najbardziej ich męczy.

Można zastanowić się nad tym, czemu ma służyć rozwiązanie takiego testu. Do czego nam potrzebna informacja, którą uzyskamy, odczytując otrzymany opis. Pamiętajmy o tym, że rozwiązanie testów czy quizów dostępnych w internecie może być tylko jakimś rodzajem sugestii lub inspiracją do poznawania siebie, rozwoju. Może stanowić początek tego, aby obserwować siebie, sprawdzać, co dla nas ważne, w jakich obszarach czujemy się lepiej, a jakie nas nużą, a czasem wywołują złość.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 10.08.2018.

