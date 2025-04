Co to jest neuron?

Cały mózg zbudowany jest z neuronów, czyli komórek nerwowych. Są one bardzo małe, widoczne jedynie pod mikroskopem i kształtem przypominają drzewa. „Korona” tego „drzewa” to główna część neuronu, która produkuje hormony i zarządza całą pracą komórki. „Pień” to długa wypustka, przez którą neuron wyrzuca i odbiera sygnały. „Gałęzie” to małe łączniki pomiędzy poszczególnymi komórkami.

Cały sęk w połączeniu...

Neurony działają dzięki połączeniom między sobą. Przekazują sobie różne rzeczy – albo cząsteczki (przekaźniki) chemiczne albo impulsy elektryczne i to są właśnie wszystkie informacje z całego ciała. W takiej formie mózg dostaje wiadomości o tym, że coś właśnie boli, że czytasz książkę, że jesz kolację albo że jest Ci zimno. Podobnie jest z uczeniem się. To po prostu nasilona wymiana impulsów elektrycznych i przekaźników chemicznych i utrwalanie przepływu tych informacji.

Chemia nastroju

Często mówi się o „chemii” w kontekście uczucia bliskości pomiędzy dwojgiem ludzi. Jest w tym trochę prawdy. Każda emocja, którą odczuwamy to po prostu czysta chemia i elektryka. Dzięki naturalnemu przepływowi tych wszystkich przekaźników pomiędzy neuronami, pozwalamy mózgowi na zbieranie i magazynowanie bodźców, uczuć i nastrojów. W przypadku, kiedy nasze samopoczucie jest zaburzone – nadmiernie obniżone albo podwyższone, w mózgu dochodzi do kumulacji energii chemicznej i elektrycznej.

Elektryczny reset

Najprostszym sposobem na rozładowanie tej kumulacji jest „zresetowanie” wszystkich procesów w mózgu. Efekt taki można osiągnąć poprzez elektrowstrząsy. Zabieg ten polega na przyłożeniu do skroni metalowych płytek i przepuszczeniu przez nie prądu elektrycznego. Dzięki temu wszystkie informacje zostają rozładowane – elektryka i chemia mózgu wraca do normy. Komórki nerwowe mogą się same naturalnie zregenerować.

Czy to boli?

Brzmi to bardzo drastycznie, często ukazywane jest na filmach w towarzystwie ogromnego bólu i wyczerpania pacjenta. Kilkadziesiąt lat temu faktycznie elektrowstrząsy nie należały do przyjemnych doświadczeń. Obecnie są wykonywane w znieczuleniu ogólnym (całkowitym uśpieniu), pacjent nie jest świadomy zabiegu, bo w jego trakcie po prostu śpi.

Co leczą elektrowstrząsy?

Najczęściej używa się ich do leczenia zaburzeń nastroju – depresji, manii oraz w schizofrenii. Obecnie są stosowane bardzo rzadko, między innymi w przypadku chorób, które nie ustępują pod wpływem leczenia psychoterapią i lekami psychiatrycznymi. Wykonywane są jedynie w szpitalach psychiatrycznych.