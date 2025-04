Depresja w chorobie Parkinsona

Nawet do 50% chorych na chorobę Parkinsona może cierpieć także z powodu depresji. Naukowcy z University of Alberta w materiałach opublikowanych już w 2007 roku zwrócili uwagę na fakt, że depresja towarzysząca chorobie Parkinsona jest często postrzegana jako przypadłość naturalnie wynikająca z doświadczania ciężkiej choroby.

Reklama

Spośród zbadanych mieszkańców Ameryki Północnej cierpiących na chorobę Parkinsona, nieco ponad 27% cierpiało także z powodu depresji. Co zaskakujące, 40% tych osób nie zostało objętych leczeniem depresji.

Według Richarda Camicioli, współautora badań, niska wykrywalność depresji może być spowodowana błędnym przypisywaniem objawów takich jak zaburzenia snu i zmęczenie chorobie Parkinsona, a nie depresji.

Depresja jako wczesny objaw

Według nieco wcześniejszej publikacji, depresja może być także wczesnym objawem choroby Parkinsona. Na podstawie analizy danych medycznych ponad 3 mln pacjentów w Zjednoczonym Królestwie zaobserwowano następującą prawidłowość: osoby, u których zdiagnozowano chorobę Parkinsona, około 1 roku przed wystąpieniem objawów i diagnozą choroby Parkinsona, przyjmowały leki antydepresyjne.

Miguel Hernan z Harvard School of Public Health in Boston na tej podstawie wnioskuje, że depresja jest wczesnym objawem choroby Parkinsona. Zależność ta wystąpiła bez względu na płeć, wiek i typ przyjmowanych antydepresantów (leków trójpierścieniowych vs. SSRI).

Farmakoterapia depresji w chorobie Parkinsona

Wydaje się wskazane, by depresja była leczona także w przebiegu choroby Parkinsona. Pojawia się jednak pytanie, czy stosować w przebiegu choroby Parkinsona leki tego samego typu, co w przebiegu depresji niezwiązanej z tą chorobą, czy preferować leki najnowszej generacji. Jak pokazują wyniki badań z 2008 roku, zastosowanie leków z grupy trójpierścieniowych – czyli nieco starszych – może przynieść lepsze skutki niż zastosowanie leków opartych na selektywnym wychwycie zwrotnym serotoniny.

Matthew Menza przeprowadził porównanie działania nortryptyliny (z grupy leków trójpierścieniowych, działających na receptory norepinefryny i serotoniny), paroksetyny CR (z grupy SSRI, działających wyłącznie na receptory serotoniny) i placebo.

Badanie to wykazało znaczącą przewagę skuteczności leku trójpierścieniowego nad SSRI w terapii depresji związanej z chorobą Parkinsona.

W związku z koniecznością bacznego kontrolowania przebiegu leczenia i dawkowania, leki trójpierścieniowe są rzadziej stosowane, na ich niekorzyść przemawiają także: podwyższone ryzyko przedawkowania oraz potencjalne skutki uboczne, dlatego lekarze chętniej przepisują leki oparte na mechanizmie wychwytu zwrotnego serotoniny. W obliczu wyników badań nad różnicami skuteczności leków w poszczególnych przypadkach depresji, podjęto jednak prace nad nowymi lekami oddziałującymi na oba typy receptorów.

Zobacz też:

Jakie są objawy depresji?

Jakie leki są najlepsze w leczeniu depresji?

Źródło:

Reklama