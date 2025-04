Fazy żałoby

Żałoba zazwyczaj przebiega w kilku fazach, co do których liczby i treści poszczególne teorie nie są zgodne, jednak nawet postronny obserwator może dostrzec w przebiegu żałoby pewien schemat.

Według zwolenników koncepcji psychodynamicznej żałoba przebiega w następujących fazach (za ks. Krzysztofem Wędrychowiczem):

• faza szoku

• faza zaprzeczenia

• faza rozpaczy

• faza poczucia krzywdy

• faza agresji

• faza reorganizacji

Według Catherine M. Sanders fazy te to:

• faza szoku

• faza uświadomienia sobie straty

• faza wycofania (chronienia się)

• faza powracania do zdrowia

• faza odnowy

Jak widać w obu przypadkach strata powoduje szok, po którym następuje szereg reakcji obronnych, dzięki którym człowiek jest w stanie stopniowo zaadaptować się do nowej sytuacji i poradzić sobie z ogromem bólu, by wreszcie odzyskać równowagę emocjonalną i podjąć na nowo zadania życiowe. Okres przystosowania – od dezorganizacji do reorganizacji – jest ważny dla zachowania zdrowia psychicznego i nie należy go lekceważyć ani na siłę skracać.

Zobacz także: Żałoba a depresja

Czas przeżywania żałoby

Dla każdego człowieka czas przeżywania każdego z etapów jest kwestią indywidualną, przyjmuje się jednak, że czas potrzebny do konstruktywnego przepracowania żałoby jest zbliżony do obyczajowo przyjętego okresu żałoby, tj. do jednego roku. Jeśli smutek, żal i cierpienie trwają dłużej, a przy tym wydaje się, że naturalny tok żałoby został zaburzony, należy wziąć pod uwagę możliwość, że doszło do tzw. powikłania żałoby lub ujawniła się depresja.

Przeczytaj: Dziecko w żałobie - jak pomóc mu przeżyć stratę?

http://www.hospicjum.busko.xip.pl/_nowa/page/73-Piec_faz_oplakiwania_straty.html

http://warszawa.pcts.pl/arts/DEPRESJA-A-ZALOBA-PO-STRACIE-BLISKIEJ-OSOBY-depresja-reaktywna-typowy-przebieg-zaloby-zaloba-powiklana-a1-23.html

Reklama