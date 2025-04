Miłość, jeszcze nie tak dawno opisywana przede wszystkim w literaturze pięknej, obecnie stała się przedmiotem badań specjalistów wielu dziedzin, m.in.: psychologów, socjologów, seksuologów. Naukowcy wiedzą o tym uczuciu dziś więcej niż sami zakochani. Czy są w stanie określić, czym tak naprawdę jest? Czy miłość od pierwszego wejrzenia istnieje? Przedstawiamy główne fazy zakochania.

Fascynacja, pożądanie

Fascynacja to stan, kiedy dwoje obcych ludzi nagle czuje „to coś”, często określane jako „motyle w brzuchu”. Ich spojrzenia spotykają się, policzki rumienią a serce bije mocniej. Moment, kiedy patrzą sobie w oczy to najintensywniej przeżywane sekundy w życiu.

Wszelkie uczucia w tej fazie, tak silne opierają się głównie na pożądaniu. Jeżeli zbyt prędko poddamy się namiętności fascynacja może odejść tak samo nieoczekiwanie, jak się pojawiła.

Romantyczne zauroczenie

Gdy myśli niemal nieustannie skupiają się na danej osobie, co daje silne uczucie szczęścia to znak, że jesteśmy zakochani. Staramy się za wszelką cenę być w pobliżu obiektu swoich westchnień. Jedyne czego wówczas się boimy to odtrącenie.

To faza miłości namiętnej, romantycznej. Średnio trwa ok. 8 do 9 miesięcy. Wydaje się, że jesteśmy gotowi zrobić wszystko dla swojej miłości, jednak tak naprawdę koncentrujemy się na sobie, na własnych odczuciach, na tym, jak jest nam dobrze. Na tym etapie trzeba uważać, żeby nie zakochać się bardziej w naszym wyobrażeniu o danej osobie niż w niej samej.

Miłość kompletna, zaangażowana

Nie da się pozostać na etapie zauroczenia przez całe życie, a biorąc pod uwagę jego nietrwałość – nie warto. Zwłaszcza, że w następnej fazie pojawia się intymność i zaangażowanie. Związek staje się jakby kompletny. Wreszcie można być mniej zahamowanym, dzielić się odczuciami.

Rozwija się własny system porozumiewania się i wspólny sposób spędzania czasu. To najbardziej dojrzała faza związku spośród tych nasyconych emocjami, która jednocześnie dostarcza najwięcej przyjemności oraz szczęścia.

Związek przyjacielski

Najdłuższa faza związku miłosnego. Na tym etapie znamy swoje zalety, ale też wady. Mimo, iż namiętność nie jest już tak silna, to i tak wspólna relacja dostarcza satysfakcji partnerom. Czują się spełnieni, szczęśliwi.

Muszą jednak uważać, gdyż do ich życia może wkraść się rutyna. Wspólne mieszkanie, obowiązki w pracy i tzw. proza życia codziennego stanowią dla pary na tym etapie ogromne wyzwanie.

Psycholodzy radzą, żeby nie zapominać o intymności i spędzaniu czasu tylko we dwoje, np. jeżdżąc na wycieczki, dzieląc razem pasję.

Każda z faz ma swoje plusy i minusy. Nie jest wcale tak, że na jednym etapie jesteśmy zakochani,

a na drugim się kłócimy. Sprzeczki, choć o różnym charakterze mogą pojawić się zawsze, a w zasadzie są nieuniknione.

