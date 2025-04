Fit umysł jest wdzięczny i docenia wszystko, co ma. Dzięki temu jest spokojniejszy, czuje się komfortowo, dostrzega więcej pozytywnych aspektów życia codziennego, wyciąga wnioski i uczy się wychodzić nawet z trudnych sytuacji. Przyjmuje informacje zwrotne z otoczenia i rozważa je szczerze i obiektywnie. Głęboki, świadomy oddech, chwila refleksji… i zaczyna się lista. Cudownie!

Za co jesteś wdzięczny/wdzięczna?



Wyrażanie wdzięczności za to, kim jesteśmy, kogo oraz co mamy w życiu, jest jednym z najlepszych sposobów doskonalenia swojego życia i wprowadzania zmian. Bądź wdzięczna. Doceń, celebruj… Proste? Tak, jednak często skupiamy się na tym, czego nam w życiu brakuje, sprawiając, że to, na czym się koncentrujemy, rośnie w siłę. Praktykuj wdzięczność każdego dnia, zaczynając od osób, które są obok, codziennych spraw, na zupełnie niezwykłych kwestiach kończąc.

Daj sobie chwilę na refleksję – w ten sposób praktyka wdzięczności może stać się nawykiem, a dzięki nawykowi zyskasz więcej pozytywnej energii, staniesz się bardziej zadowolona z życia i zdrowsza! Polecam!

Niezadowolona ze swojego życia? Zmień je!

Za kogo i za co jesteś wdzięczna?



Zadanie dla Ciebie: zrób listę co najmniej 20 osób i spraw – tych codziennych i niecodziennych. Każdego dnia wybierz z listy jedną pozycję (lub kilka, jeżeli poczujesz taką potrzebę) i napisz, dlaczego jesteś wdzięczna. To zaledwie kilka minut z 24 godzin. Wracaj do listy systematycznie, czytaj notatki oraz dopisuj kolejne punkty do listy, bo przecież każdego dnia spotyka Cię coś, co wywołuje uśmiech i co sprawia, że choć przez moment czujesz się przyjemnie. Rozejrzyj się wokół i zauważ to.

Im częściej i szczerze będziesz praktykowała wdzięczność, tym więcej przyjemności, szczęścia i radości zacznie pojawiać się w różnych obszarach Twojego życia. Szczerze praktykuj. Uważnie obserwuj. Poczuj głęboko w sercu. Podziękuj. Znajdź dla siebie moment na refleksję. Przetestuj. To działa.

Po co blokować się i uzależniać szczęście od czynników zewnętrznych? „Będę szczęśliwa, gdy zdobędę lepszą pracę/gdy znajdę partnera/gdy wydarzy się to lub to”. Stawiając warunki, powodujesz, że szczęście, które było w zasięgu ręki, oddala się.

Cudownie jest, jeśli dostrzeżesz nawet najmniejsze rzeczy, za jakie możesz być wdzięczna: wygodne łóżko, spokojny sen, chwila ciszy, miękka poduszka na kanapie lub wygodny fotel, zdrowe jedzenie, miła rozmowa, czas spędzony w cudownym gronie, nowa książka, fajny film, spacer, promienie słońca, uśmiech bliskiej osoby, dach nad głową.

Na początku powody do bycia wdzięczną mogą wydawać Ci się oczywiste, bo pewne rzeczy po prostu masz, bo pewne rzeczy po prostu są, ale czy to jest takie oczywiste i… naturalne? Z czasem zaczniesz zauważać coraz więcej powodów do bycia wdzięczną każdego dnia.

Po co narzekać, patrzeć na świat w czarnych barwach? Praktykując wdzięczność, zaczniesz dostrzegać pozytywne strony nawet z pozoru trudnych spraw – a to zacznie sprawiać Ci przyjemność i przynosić kolejne przyjemności…

Zatrzymaj się na moment. Weź kilka głębokich, spokojnych oddechów… Powodów do wdzięczności jest wiele – uruchom fit umysł!

Jak zwiększyć poczucie własnej wartości?

Ps. Jeżeli wykonasz zadanie i będziesz miała ochotę podzielić się ze mną wrażeniami, napisz do mnie na adres: paulina@paulinakraklio.com.