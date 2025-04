Czym jest fit umysł?

Cześć, Kobieto! Jestem tu dla Ciebie. Prowadzę autorski projekt „Fit umysł”.

Fit umysł to umysł wiecznie żywy i elastyczny, który żwawo reaguje na nowe doświadczenia i wynosi z nich to, co dla niego najlepsze i z czym czuje się dobrze. Fit umysł to zdrowie, poczucie własnej wartości i poczucie kobiecości, a także akceptacja siebie, wyznaczanie i realizacja celów oraz motywacja do działania. To także zadbana i piękna Ty. To uśmiech i radość.

A wszystko zaczyna się w głowie.

Dlaczego „Fit umysł”?

Od lat pracuję głównie z kobietami. Zauważyłam, że podążamy za modą i wyznaczonymi kanonami piękna, i choć wiele z nas pragnie pięknie wyglądać, zdecydowana większość zaledwie obserwuje inne kobiety, nie ustalając i nie realizując jakiegokolwiek planu działania. Podchodząc w ten sposób, szybko tracą motywację do dalszych działań nad wymarzonym ciałem i upragnionym wyglądem. Stosują zróżnicowane diety, lecz nie zauważają długofalowego efektu.

Dzieje się tak, ponieważ pogoń za aktualnymi ideałami sylwetki często bywa sprzeczna z ich naturą. Nieodpowiedni sposób odżywiania, restrykcyjne i niedostosowane indywidualnie diety niejednokrotnie kończą się uszkodzeniem nerek i wątroby, chorobami układu pokarmowego czy serca, zaburzeniem metabolizmu czy ogólnym osłabieniem organizmu, a w konsekwencji może prowadzić nawet do depresji. Drastyczna i szybka utrata kilogramów zazwyczaj wiąże się z efektem jojo, szczególnie gdy po zakończeniu procesu tracisz wiarę we własne siły.

Kobiece kształty są piękne; cudownie, jeśli akceptujemy siebie. Dbajmy o nasze ciało tak, aby było fit, aby było zdrowe. Dla mnie dieta to zdrowy, rozsądny sposób odżywiania. Propaguję zdrowy styl życia, zdrowe odżywianie, aktywne formy wypoczynku oraz słodkie nicnierobienie. Zamierzam pisać o sprawdzonych sposobach na fit życie.

W kontekście cielesnym bycie fit stało się niemal oczywistością dla współczesnej kobiety, ale czy Twój umysł też jest fit? Co dla Ciebie znaczy być fit? Zdrowie? Uroda? Sport? Może coś więcej?

Kiedyś miałam niskie poczucie własnej wartości. Doświadczenia prywatne i zawodowe spowodowały, że nie czułam się w pełni kobietą. Byłam wycofana, cicha i nie lubiłam, gdy ktokolwiek koncentrował na mnie swoją uwagę. Wolałam obserwować, siedząc z boku. Zawsze jednak mogłam liczyć na wsparcie rodziców i dziadków – dziękuje im za to, w jaki sposób dbali o mnie, troszczyli się i wychowywali. To dorosłe życie i dokonywane wybory spowodowały spadek formy i stres. Dzięki pracy z coachem uświadomiłam sobie wiele dobrego, odkryłam siebie na nowo i znalazłam nowe pokłady siły. Teraz wybieram to, co dla mnie najlepsze: zdrowy rozsądek, zdrowy egoizm i fit myślenie. Pragnę pomagać innym kobietom podążać ku lepszemu, wyznaczać cele prywatne i zawodowe. Chcę, byś także poczuła się w pełni kobietą, która zasługuje na wszystko, co dobre. Chcę, byś zwróciła uwagę na swoje otoczenie i wpływ relacji na Ciebie.

Fit umysł to nie tylko piękne słowa i myśli; to systematyczna praca nad własnym rozwojem osobistym m.in. poprzez coaching czy udział w wydarzeniach rozwojowych.

Pomyśl o tym, na jakim etapie życia jesteś teraz, a na jakim chciałabyś być? Wiele możesz osiągnąć, jeśli dasz sobie czas i zaczniesz sprawować kontrolę nad własnym życiem. Bez Twojego zaangażowania niewiele może się wydarzyć.

Wyrażanie wdzięczności

Pierwszą, małą poradą jest dla Ciebie jest… wyrażanie wdzięczności.

Wyrażanie wdzięczności za to, kim jesteśmy i za to, kogo oraz co mamy w życiu, jest jednym z najlepszych sposobów na udoskonalanie swojego życia i wprowadzanie zmian. Bądź wdzięczna, doceń, celebruj… proste? Tak, jednak często skupiamy się na tym, czego nam w życiu brak. To, na czym się koncentrujemy – rośnie w siłę. Cudownie jest praktykowanie wdzięczności każdego dnia (od osób/spraw/rzeczy codziennych do zupełnie niecodziennych). Daj sobie chwilę na refleksję – w ten sposób może wejść w nawyk… Dzięki takiemu nawykowi możemy mieć więcej pozytywnej energii, stać się bardziej zadowoleni z życia, optymistyczni, a także zdrowsi. Polecam!

Za kogo, za co jesteś wdzięczna/y?

Uruchom fit umysł!

