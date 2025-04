Flegmatyk to jeden z typów osobowości wyróżnionych przez Hipokratesa. W przeciwieństwie do choleryka to osoba nieporywcza, która rzadko ulega emocjom. Nie jest również tak wylewna jak sangwinik, bo choć jest dobrym obserwatorem, to niechętnie dzieli się ze światem swoimi przemyśleniami.

Reklama

Spis treści:

Flegmatyk to obok melancholika, sangwinika i choleryka, jeden z typów osobowości, które zostały wyróżnione już w starożytności, a zasadność tego podziału potwierdziła również współczesna psychologia.

Flegmatyk to osoba spokojna, introwertyk, który nie okazuje emocji i nie ulega im. Jest opanowany, zrównoważony, bywa odbierany jako powolny.

Raczej samotnik, który stroni od towarzystwa i może być odbierany jako gbur. Lecz nie oznacza to, że nie umie budować więzi z innymi ludźmi. Przeciwnie, potrafi dbać dobrą atmosferę w pracy oraz tworzyć długofalowe relacje uczuciowe w życiu prywatnym.

Najważniejsze cechy flegmatyka to:

spokój,

opanowanie,

introwertyzm,

skrytość.

Flegmatyk i choleryk to przeciwieństwa. Flegmatyka cechuje opanowanie w każdej sytuacji. Z kolei choleryk bardzo emocjonalnie reaguje na różne sytuacje - zarówno pozytywne, jak i negatywne. Łatwo wyprowadzić go z równowagi, zdenerwować czy nawet wprawić we wściekłość. Wybuchy emocji choleryka zwykle są gwałtowne i krótkotrwałe.

Natomiast flegmatyk, zamiast ulegać emocjom, woli na chłodno przyjrzeć się sytuacji, przeanalizować ją, wyciągnąć wnioski i znaleźć rozwiązanie problemu. Dlatego flegmatyk i choleryk początkowo - ze względu na skrajnie różne osobowości i temperamenty - mogą mieć trudność w znalezieniu porozumienia.

Flegmatyk najlepiej odnajdzie się w spokojnej i uporządkowanej pracy, której nie trzeba wykonywać pod presją czasu. Jest sumiennym perfekcjonistą, a swoje zadania zawsze doprowadza do końca.

Lubi systematyczny styl pracy, harmonogramy i konkretne cele. To umysł analityczny, który dobrze sprawdzi się w pracy wymagającej precyzji, weryfikowania danych, reasearchu. Zawody dla flegmatyka to naukowiec, inżynier, programista, urzędnik.

Woli pracować na indywidualnym stanowisku, a przede wszystkim takim, które nie wymaga wystąpień publicznych. Flegmatyk nie lubi być w centrum uwagi. Na spotkaniach firmowych zwykle siada z tyłu.

Flegmatyk źle znosi zmiany. Nie lubi sytuacji, w których musi reagować i decydować szybko. Raczej nie będzie czuł się dobrze na stanowisku kierowniczym ze względu na presję. Choć z drugiej strony, jako dobry obserwator i mediator, a także osoba bardzo empatyczna, może być rewelacyjny w układaniu dobrych relacji w zespole.

Dobrą cechą jest również odporność psychiczna na porażki, a także umiejętność analizowania własnych błędów i wyciągania z nich wniosków. Ponieważ flegmatyk nie ulega też porywom pozytywnych emocji, z równym spokojem podchodzi do sukcesów.

Flegmatyk z pozoru może wydawać się osobą chłodną i zdystansowaną, jednak kiedy uda się zbudować z nim relację, można liczyć na jego lojalność, troskę i opiekę. Jest konsekwentny w uczuciach, a do tego cechuje go duża empatia oraz doskonała umiejętność słuchania.

W związku może być uległy, ponieważ - nierzadko za wszelką cenę - unika konfliktów. Zdarza się, że jego spokojna osobowość jest odbierana jako bierna, gdyż rzadko wychodzi z inicjatywą. W związku np. z cholerykiem lub sangwinikiem, może to być problematyczne.

Z drugiej strony relacja ekstrawertycznej osoby z introwertycznym flegmatykiem - jeśli uda się zrównoważyć przeciwstawne cechy - może okazać się związkiem idealnym. Jednak będzie wymagało to dużej pracy oraz wielu kompromisów z obu stron.

Reklama

Więcej o typach osobowości:

Typy osobowości: flegmatyk, melancholik, choleryk i sangwinik

Introwertyk – kto to jest, definicja, cechy charakteru