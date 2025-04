Jednym z czynników, który może wpływać na uczucie frustracji w pracy jest przeładowanie obowiązkami. Kiedy pojawia się presja czasu szybko towarzyszy mu stres. Rezultatem może być uczucie bezradności. Poczucie braku wpływu na sytuację. Siadasz do wykonywanej pracy a i tak wiesz, że dzień nie zakończy się poczuciem sukcesu. Nie ma możliwości, żeby wszystkie zadania zostały wykonane na czas.

Ułatwiaj sobie pracę

Dopisywanie do listy kolejnych zadań, które „muszą” zostać wykonane, zamiast usprawniać pracę, są sposobem na zamydlanie obrazu. Oznaczenie jakiegoś zadania jako „ważne” albo powiedzenie sobie, że to zadanie „muszę” dzisiaj wykonać nie spowoduje, że czas w ciągu dnia się wydłuży. Czas w ciągu dnia jest ograniczony i dopisywanie kolejnych zadań jest pewnego rodzaju oszukiwaniem rzeczywistości. Pierwszym krokiem w walce ze stresem w pracy jest planowanie sobie do wykonanie dokładnie tyle zadań ile jesteśmy w stanie danego dnia wykonać. Skoncentrowanie się na nich poprawi szybkość i jakość pracy. Inne „ważne” i „pilne” zadania nie będą rozpraszać i wpędzać w poczucie winy.

Spójrz obiektywnie na swoją pracę

Warto się także przyjrzeć czy nawał obowiązków nie jest wynikiem naszej własnej surowości. Czy sami nie wymagamy od siebie zbyt dużo? Drugie pytanie to sprawdzenie, jak nam idzie odmawianie. Czy kiedy bierzemy na siebie odpowiedzialność w pracy to zawsze dlatego, że to najbardziej optymalne rozwiązanie, a nie na przykład z grzeczności czy dla dlatego, że trudno nam odmawiać. Uczciwe odpowiedzenie sobie na te pytania może być pierwszym krokiem do

Naucz się stawiać granice

