Koleżanka z pracy chce swatać nasze dzieci. Mnie to nie odpowiada. Jak delikatnie odwieść ją od tego pomysłu?

Porada psychologa:

Jeżeli koleżanka nie podchodzi do sprawy żartobliwie, tylko traktuje ją całkiem poważnie, rzeczywiście warto możliwie szybko przedstawić jej swoje stanowisko. Radzę szczerze powiedzieć: „Wiesz, nie jestem specjalnie zainteresowana swataniem swojego dziecka, ponieważ – moim zdaniem – każdy młody człowiek sam powinien wybierać sobie partnera czy partnerkę”. Nie zaszkodziłoby też dodać, że zbytnie ingerowanie w życie dzieci może obrócić się przeciwko rodzicom, którzy to robią. Co bowiem będzie, gdy pani dziecko (lub koleżanki) nie przypadnie do gustu drugiej stronie? Gdyby jedna z was poczuła się z tego powodu urażona, wzajemne stosunki mogą na tym mocno ucierpieć. Ważne jest, żeby koleżanka była tego świadoma.