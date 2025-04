Zauważyłam, że koleżanka, z którą pracuję, często ostatnio popłakuje. Zastanawiam się, czy to nie będzie wścibstwo, gdy zapytam ją, skąd wziął się u niej ten zły nastrój.

Psycholog radzi:

Może Pani delikatnie (i koniecznie na osobności) powiedzieć koleżance o swoim spostrzeżeniu. A także zapytać, czy chciałaby o tym porozmawiać. Jeżeli odpowie, że swoje problemy wolałaby zachować dla siebie – proszę już nie nalegać. Ewentualnie wspomnieć tylko, że gdyby jednak zmieniła zdanie, to zawsze jest pani do jej dyspozycji. Taka taktowna interwencja podyktowana życzliwością i troską nie powinna zostać poczytana za wścibstwo. Proszę zatem działać, a jeżeli koleżanka zdecyduje się na rozmowę – uważnie jej wysłuchać. Często już samo wyrzucenie z siebie tego, co boli, przynosi ulgę.