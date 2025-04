Dowiedziałam się od znajomej, że mój ojciec (57 lat) ma kochankę, o czym moja mama na pewno nic nie wie. Czy powinnam z nią o tym porozmawiać?

Reklama

Porada psychologa:

Może najpierw warto by było otwarcie porozmawiać z ojcem. Spokojnie wyjaśnić, że poznała pani jego sekret i że chce się zorientować, co on zamierza zrobić z sytuacją, w której się znalazł. Proszę też jasno tacie uświadomić, co pani w związku tym czuje. Powinien wiedzieć, że jego postępowanie jest dla córki bolesne. Niewykluczone, że w wyniku waszej rozmowy ojciec zakończy tamten związek albo zdecyduje się sam powiedzieć o nim mamie.

A jeśli nie wybierze żadnego z tych rozwiązań i nadal będzie prowadził podwójne życie? Wtedy warto poważnie rozważyć poinformowanie o tym mamy. Jeśli ktoś nawiązuje romans, powinien się liczyć się z konsekwencjami – choćby z tym, że prędzej czy później współmałżonek dowie się o zdradzie.