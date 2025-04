Depresja należy do najczęściej występujących zaburzeń psychicznych. Szacuje się, że na zaburzenia depresyjne choruje 1 mln Polaków (w podobnym odsetku kobiety i mężczyźni). Ze względu na utrudniony dostęp do opieki psychiatrycznej, są to jednak liczby niedoszacowane. Według raportu GUS: Stan zdrowia ludności Polski, u ponad 16% badanych występowały objawy mogące świadczyć o depresji. Miały one różne nasilenie. Jeśli podejrzewamy tę chorobę u siebie lub bliskiej osoby, pomocy szukajmy w placówkach zajmujących się zdrowiem psychicznym, u lekarza POZ oraz dzwoniąc na telefon zaufania. Wcześniej zacznijmy o tym mówić i nie bójmy się prosić o pomoc, bo stawką jest nasze zdrowie.

Przede wszystkim lepiej nie odwlekać w czasie działania, ponieważ objawy depresji mogą się nasilać. Pomocy można szukać samodzielnie, a także wtedy, gdy widzimy problem u bliskiej osoby. Jeśli ktoś potrzebuje wsparcia, a nie wiesz, jak go udzielić, możesz uzyskać poradę w miejscach, których listę podajemy niżej, a także pod numerami telefonów zaufania, gdzie dyżurują eksperci.

Zaniepokoić powinny objawy, które utrzymują się dłuższy czas. Na depresję wskazują:

przygnębienie często występujące wraz z anhedonią , czyli utratą odczuwania radości,

często występujące wraz z , czyli utratą odczuwania radości, zwolnienie aktywności fizycznej i umysłowej,

fizycznej i umysłowej, męczliwość,

uczucie lęku ,

, brak apetytu (rzadziej wzmożony apetyt),

(rzadziej wzmożony apetyt), nadmierna senność lub bezsenność,

lub bezsenność, objawy fizyczne, takie jak suchość śluzówek, ból głowy, zaparcia lub biegunki.

Pamiętaj, że depresja może występować pod różnymi postaciami. W depresji maskowanej na przykład nie pojawiają się typowe objawy jak smutek (lub są mało nasilone), a przeważają objawy fizyczne, takie jak bóle głowy lub brzucha.

Leczeniem depresji zajmuje się lekarz psychiatra, jednak pomocni mogą być inni specjaliści: psychoterapeuta, psycholog, lekarz pierwszego kontaktu. Warto pamiętać, że do lekarza psychiatry nie trzeba mieć skierowania.

Miejsca, w których powinna być nam udzielona pomoc przy depresji, to:

poradnie zdrowia psychicznego,

szpitale lub oddziały psychiatryczne,

ośrodki Interwencji kryzysowej,

poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Pomoc można znaleźć także poprzez strony internetowe:

Powyżej miejsca, gdzie można uzyskać pomoc bezpłatnie. Wsparcie przy depresji można też otrzymać u specjalistów udzielających usług komercyjnie. Najlepiej udać się do psychiatry, psychoterapeuty lub psychologa.

Jeśli dostrzegamy u siebie lub bliskiej osoby (również dziecka czy osoby starszej) problem emocjonalny, z którym ciężko sobie poradzić, możemy skorzystać z bezpłatnych numerów telefonów:

Ogólnopolska Poradnia Telefoniczna dla Osób Przeżywających Kryzys Emocjonalny: 116 123 - od poniedziałku do niedzieli w godzinach 14:00 do 22:00,

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111 - czynny całą dobę,

Centrum Wsparcia dla Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego: 800 70 22 22 - czynny całą dobę,

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 12 12 12 - codziennie od poniedziałku do piątku od 8:15 do 20:00; mogą dzwonić osoby dorosłe, które chcą zgłosić problem dziecka,

Telefon Zaufania dla Osób Starszych: 22 635 09 54 - w poniedziałki, środy i czwartki, w godzinach od 17:00 do 20:00, a rozmowa na temat choroby Alzheimera w środę o godzinie 14:00 do 16:00,

Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji: 22 594 91 00 - czynny w każdą środę – czwartek od 17.00 do 19.00.

Antydepresyjny Telefon Zaufania - Stop depresji: 22 484 88 01 - od poniedziałku do piątku od 15:00 do 20:00 ; dyżury psychologów psychiatrów i seksuologa,

22 484 88 01 - od poniedziałku do piątku od 15:00 do 20:00 ; dyżury psychologów psychiatrów i seksuologa, Telefon Zaufania Młodych - Stop depresji: 22 484 88 04 - dyżur psychologów od poniedziałku do piątku od 12:00 do 20:00,

Depresja może rozwinąć się w każdym wieku, jednak wysokim ryzykiem zachorowania wyróżnia się kilka grup:

młode osoby, w trakcie dojrzewania,

kobiety po porodzie,

osoby starsze,

osoby, które przebyły epizod depresyjny,

osoby narażone na przewlekły życiowy stres.

Nie ma jednego uniwersalnego sposobu leczenia depresji, ale do wyboru są przede wszystkim leki oraz psychoterapia. To, jakie metody będą zalecane w konkretnym przypadku, zależy od różnych czynników, np. nasilenia objawów i czasu ich trwania. Sama psychoterapia może być skuteczna zwłaszcza wtedy, gdy depresję wywołał jakiś stresujący czynnik zewnętrzny. W ciężkich przypadkach depresji (głównie gdy występują myśli samobójcze) konieczna może być hospitalizacja.

