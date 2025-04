By uporać się z nieśmiałością, chcę zapisać się na jakieś warsztaty psychologiczne. Jak rozpoznać, że takie zajęcia prowadzi profesjonalista?

Rada psychologa:

Dobrze jest nawiązać kontakt z dużym, wiarygodnym ośrodkiem. O kompetencje zaś najlepiej spytać samego trenera, czyli osobę prowadzącą warsztaty. Proszę się nie obawiać, że poczuje się tym urażony. Dla profesjonalisty takie pytanie jest całkiem naturalne. Korzystając z czyichś usług, mamy bowiem prawo wiedzieć, czy trafiliśmy pod właściwy adres. Prowadzący powinien ukończyć szkołę trenerów i najlepiej, by równocześnie był psychologiem. Warto się upewnić, czy jest to osoba z doświadczeniem, która sporo takich warsztatów poprowadziła. Może też Pani popytać wśród znajomych, czy i gdzie korzystali z takich zajęć oraz jak je oceniają. To są zawsze cenne opinie.