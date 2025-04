Wyniki badania ,,Kobiety jutra”, obejmującego 6 500 kobiet w 21 różnych krajach od lutego do końca kwietnia 2011 roku, ujawniły przytłaczającą liczbę 87% indyjskich kobiet utrzymujących, że są zestresowane przez większość czasu, przy czym 82% z nich nie ma czasu na odpoczynek.

Indyjskie kobiety nie są odosobnione w swoich odczuciach. Zdecydowana większość Meksykanek (74%) oraz Rosjanek (69%) również potwierdziła w ankiecie fakt życia w stresie.

Oto lista 15 ankietowanych krajów z odsetkiem zestresowanych kobiet (w malejącej kolejności):

Indie (87%) Meksyk (74%) Rosja (69%) Brazylia (67%) Hiszpania (66%) Francja (65%) Południowa Afryka oraz Włochy (64%) Nigeria (58%) Turcja (56%) Wielka Brytania (55%) USA (53%) Japonia, Kanada, Australia (52%) Chiny (51%) Niemcy (47%) Tajlandia i Korea Południowa (45%)

Jak zauważyła Agencja Reutersa oprócz tego, że indyjskie kobiety należą do najbardziej zestresowanych, najczęściej też skłonne były do przeznaczenia swojego dochodu na własne potrzeby. Ponad ¾ z nich przyznało, że są w stanie roztrwonić pieniądze na produkty kosmetyczne, podczas gdy 96% wydałoby je na ubrania.

Zgodnie z wynikami badań kobiety w krajach rozwijających się wydają więcej pieniędzy na ubrania, produkty zdrowotno-kosmetyczne, artykuły spożywcze i edukację swoich dzieci. Z kolei kobiety z krajów rozwiniętych przeznaczały więcej środków finansowych na wakacje, oszczędności i spłacanie długów.

,,Kobiety na całym świecie zdobywają coraz lepsze wykształcenie, zasilając szeregi siły roboczej i budżet domowy” – stwierdza Susan Whiting, wiceprzewodnicząca Nielsena - ,,Kobiety zwiększyły swój udział w wydawaniu pieniędzy, przez co mają większy wpływ i kontrolę nad kluczowymi decyzjami gospodarstwa domowego. Z tego względu zrozumienie ich nawyków i postaw jest punktem krytycznym dla specjalistów od marketingu i reklamodawców”.

Sondaż Nielsena wskazuje również na zależność między pełnieniem wielu ról społecznych przez kobiety, co potęguje ich poziom stresu. Jednak schematy godzenia wielu ról w społeczeństwie różnią się w obydwu kategoriach krajów. W rezultacie kobiety żyjące w gospodarkach przechodzących fazę rozwoju mają większą skłonność do życia w stresie niż te w krajach ekonomicznie rozwiniętych. Widzimy to na przykładzie Indii, Meksyku i Nigerii.

Pozostaje pytanie dlaczego tak się dzieje? Magazyn The Economic Times wskazuje, że w przypadku Indii rozwój biznesu i zwiększenie miejsc pracy nie szło w parze z transformacją społeczną. W takiej sytuacji kobiety muszą manewrować między nowoczesną karierą a wieloma obowiązkami w domu, dostosowując się do tradycyjnych standardów.

Jak skłonić tę grupę kobiet do większych wydatków? Wszystko wskazuje na to, że klucz leży w mediach społecznościowych.

Niezależnie od miejsca zamieszkania kobiety są częstszymi użytkownikami mediów społecznościowych niż mężczyźni. Rozmawiają one częściej o 28% niż mężczyźni oraz wysyłają o 14% więcej smsów w ciągu miesiąca, częściej wchodzą też na portale społecznościowe. Dla ponad połowy kobiet we wszystkich badanych krajach wejście na rynek komputerów, telefonów komórkowych oraz smartphonów zmieniło ich życie na lepsze.

Jednak stare formy reklamy mają się całkiem dobrze. Telewizja była najpopularniejszym źródłem informacji o nowych produktach i sklepach w 17 spośród 21 krajów.

Pomimo tego ponad 70% kobiet w krajach wysokiego poziomu gospodarczego i ponad 80% w krajach rozwijających się polega na pierwszym miejscu na rekomendacjach słownych, niezależnie od obecności innych środków przekazu.

Źródło: CNN/ar