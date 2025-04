Dlaczego warto tworzyć drzewo geneologiczne?

Często zdarza się, że po prostu nam nie wychodzi. Staramy się, poznajemy nowe osoby, kilka spotkań przy kawie i… czar pryska. „Co ja robię źle?” – pytamy, na siłę się zmieniając. A co jeśli tu nie chodzi o nas, a o nasze korzenie? Wystarczy poświęcić odrobinę czasu, aby poznać tajemnicę swoją i swojej rodziny.

Anna tkwiła w nieszczęśliwym małżeństwie piąty rok. Mimo starań męża, nie potrafiła się otworzyć. Była zamknięta w sobie i nie umiała z nim rozmawiać.

– Przed ślubem mieszkaliśmy osobno. Może dlatego, gdy była między nami pewna odległość, wszystko się układało. Po ślubie i zakupie wspólnego „M” wiele się zmieniło – mówi Anna.

Para zdecydowała się pójść na terapię małżeńską. Po kilku spotkaniach, terapeuta zaproponował, aby zagłębić problem na podstawie genogramu rodzinnego obu partnerów. Z początku sceptycznie nastawieni, postanowili spróbować.

Przekonanie o wpływie przeszłości na nasze życie jest obecne w powszechnej świadomości i w środowisku lekarskim. Genogram to jedna z najskuteczniejszych metod powszechnie stosowana przez psychologów i terapeutów. To sposób rysowania drzewa genealogicznego w zakresie co najmniej trzech pokoleń. Okazuje się, że dzięki usystematyzowaniu rodzinnych relacji można poznać samego siebie.

– Do stworzenia genogramu niezbędna jest wiedza o przodkach. Poznając strukturę rodziny w poszczególnych pokoleniach, nie tylko poznajemy konstelacje rodzinne, powody rozstań, uzależnienia, choroby, ale również wzorce ideologiczne czy lojalności, jakie rodzice wdrukowują nam od urodzenia – mówi Joanna Dobrowolska, psycholog i psychoterapeuta systemowy.

– Nie byłam pewna tej metody, jednak wiedziałam, że jeśli nie to, to już nic nam nie pomoże. Postanowiłam walczyć i to była najlepsza decyzja w moim życiu. Wolny weekend postanowiliśmy spędzić u rodziny na wsi. Kilka godzin spędzonych na rozmowach z babcią okazały się nieocenioną pomocą. W moim przypadku chodziło o zdradę, która kilka pokoleń wstecz pojawiła się w naszej rodzinie. Prababcia pozostawiona z piątką dzieci przestała ufać mężczyznom. Z takim samym przekonaniem o płci męskiej z domu wyszły trzy córki, z których jedna była moją babcią. To przekonanie przeszło na kilka kolejnych pokoleń, w tym na mnie. Świadomość problemu pomaga go zlikwidować. Właśnie tak stało się w moim przypadku. Stale pracujemy z mężem nad swoim związkiem, a teraz spodziewamy się dziecka. Genogram i wspomnienia babci stały się dla mnie nieocenioną pomocą – mówi Anna.

Jak wykonać swój genogram?



Zbierz jak najwięcej informacji na temat swojej rodziny. Odwiedź rodzinę, która posiada jak najwięcej informacji. Oprócz miłego spotkania zdobędziesz wiele cennych informacji. Postaraj się zdobyć jak najwięcej informacji (aktualny wiek, zawód, liczba dzieci, choroby, w jakim wieku ktoś brał ślub, w jakim wieku zmarł, jaka była przyczyna śmierci). Pamiętaj również, aby zaznaczyć uzależnienia, potencjalne poronienia, rozwody lub separacje, osoby mieszkające razem oraz podobieństwa zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Podkreśl szczególne więzi, które łączą poszczególnych członków rodziny. Skupiając się na relacjach damsko-męskich, zbierz jak najwięcej informacji na temat związków w twojej rodzinie. W każdej relacji postaraj się odpowiedzieć na przykładowe pytania:

- jak poznali się partnerzy;

- ile trwał okres narzeczeństwa;

- czy istniały jakieś kłopoty w małżeństwie;

- czy istniało przekonanie, że nawet nieszczęśliwe małżeństwo nie może zostać przerwane;

- czy doszło do zdrady;

- czy mąż był np. agresywny /czy żona była typem „cierpiącej w milczeniu”;

- czy urodziły się nieślubne dzieci.

5. Analizuj! Zwróć uwagę na schematyczność. Czy pewne zjawiska lub cechy nie powtarzają się co kilka pokoleń (dwa/trzy).

Genogram – droga do poznania swoich psychologicznych korzeni



Weronika jest studentką pedagogiki. Od zawsze trudno jej było nawiązać kontakt z płcią przeciwną, a wszelkie udane próby i tak wcześniej czy później kończyły się fiaskiem. Mimo wielkich chęci i starań, dziewczyna nigdy nie zaznała, czym jest szczęśliwy związek. O genogramie dowiedziała się na podczas zajęć na studiach. Podczas analizy rozrysowanego drzewa genealogicznego odkryła, że od czasu rozwodu prababci w jej rodzinie przekazywano powiedzenie, że „nie można ufać mężczyznom”. Choć z pozoru wydawał się to nieistotny szczegół, w rzeczywistości odegrał w życiu Weroniki ogromną rolę.

– Nie myślałam, że coś co słyszałam podczas każdego spotkania z babcią lub wiele razy od mamy, może aż tak wpłynąć na moje relacje z mężczyznami. Świadomość tego pomogła mi zwalczyć wewnętrzne blokady. Praca nad sobą pomaga mi się otworzyć na innych i nawiązywać ciekawe znajomości – stwierdza Weronika.

Genogram to doskonała droga do poznania swoich psychologicznych korzeni. W dzisiejszej rzeczywistości, gdy coraz częściej młode pokolenia separują się od rodziny, wyjeżdżając za granicę lub przeprowadzając się do innych miast, a ludzie coraz częściej nie wiążą się na całe życie, wartości rodzinne są po prostu zatracane.

Poznając prawdę o sobie, mamy możliwość świadomie rozpocząć „przebudowę” własnych postaw oraz zmniejszenia ryzyka popełnienia błędów. Należy zapamiętać, że nawet najlepszy genogram nie będzie skuteczny, jeśli nie będziemy nastawieni na zmianę swojego życia.

Poświęć chwilę czasu i stwórz swoje drzewo. Poznaj prawdę o sobie i daj sobie szansę na zmianę i nowy, lepszy start!

Autor: Małgorzata Sierocińska.