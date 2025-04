Reklama

Ze słów czerpiemy zaledwie siedem procent wiedzy o drugim człowieku. Trzydzieści osiem procent wnioskujemy z tonu jego głosu, a najwięcej, bo ponad połowę informacji przekazują nogi rozmówcy, ręce, tułów. Sprawdź, jakie komunikaty kryją w sobie te pozasłowne przekazy. Znając ich wymowę, łatwo się zorientujesz, czy ktoś np. jest z tobą w danej chwili szczery, lubi cię, docenia, czy przeciwnie – coś kręci lub nie jest ci zbyt życzliwy.

1. Masz moją akceptację

Osoba, z którą rozmawiasz:

- uśmiecha się, stopy zwraca w twoim kierunku. To optymistyczne sygnały! Rozmówca wyraźnie cię lubi. Jeśli przy tym kopiuje twoje ruchy (np. sięga po szklankę z napojem w tym samym czasie co ty) – jest tobą wręcz zauroczony;

- rozchyla ramiona, dłonie, lekko się ku tobie pochyla. Taka otwarta postawa wyraża nie tylko sympatię, ale też pragnienie nawiązania bliższego kontaktu;

- ma uniesioną głowę, nogi swobodnie spoczywają na podłodze. To też oznaki życzliwości. Zdają się mówić: „Czuję się z tobą super!”.

2. Właśnie się zastanawiam

W trakcie spotkania twój rozmówca:

- wspiera policzek o zamkniętą dłoń z wyprostowanym do góry palcem wskazującym. Uważaj, jesteś oceniana!

- drapie się w głowę lub szyję palcem wskazującym. To oznaka wątpliwości. Rozmówca nie jest pewny, czy się z tobą zgadza;

- stuka się w brodę, pociera podbródek, krzyżuje ręce lub nogi. Jeśli przed chwilą wyszłaś z jakąś propozycją, spodziewaj się odmowy;

- bawi się okularami, ssie końcówkę długopisu. Wykonujący te gesty nie ma jeszcze gotowej odpowiedzi.

3. Mam ci coś za złe

Masz naprzeciw siebie osobę, która:

- zaciska pięści, ręce wspiera na biodrach. Uważaj, zbliżasz się do beczki z prochem! Ta osoba tłumi w sobie negatywne emocje;

- splata palce, tworząc skomplikowane zakrętasy. To gest świadczący o niechęci. Przełóż rozmowę na stosowniejszą chwilę;

- krzyżuje nogi lub ramiona. Masz do czynienia z człowiekiem nieprzejednanym. Trudno ci będzie przełamać jego opór;

- bębni pacami po stole, szura stopami po podłodze. To sygnały zniecierpliwienia. Może twój wywód jest zbyt zawiły? Mów jaśniej;

- spogląda ponad twoją głową, mruży lub zamyka oczy. Rozmówca pragnie zachować dystans. Zrób mały kroczek do tyłu i więcej słuchaj niż mów;

- często pociera nos, podpiera kciukiem brodę, ściąga brwi. Rozmowa idzie w złym kierunku. Słuchacz jest na ciebie zły. Pora zmienić temat lub... słuchacza;

- zaciska wargi, wydyma usta, mówi przez zaciśnięte zęby. Ta osoba nie zgadza się z tym, co mówisz. Uzbrój się w mocniejsze argumenty;

- często podnosi do góry wskazujący palec. To sygnał ostrzegawczy: „Nie sprzeciwiaj mi się, oczekuję posłuszeństwa!”.

4. Nie czuję się zbyt pewnie

Ktoś, z kim dyskutujesz:

- ma spuszczoną głowę, jego sylwetka jest przygarbiona. Taka postawa oznacza chęć zaszycia się w mysią dziurę. Może zbiłaś tę osobę z tropu? Twój uśmiech może zdziałać cuda!

- spogląda w dół z odwróconą twarzą. Ta osoba zamyka się w sobie niczym żółw w skorupie. Dla dodania jej pewności posłuż się np. komplementem;

- często pociera twarz, przygryza wargi, poprawia włosy, ubranie. To sygnały podenerwowania. Pochyl się lekko ku rozmówcy – pokażesz, że jesteś mu życzliwa;

- bawi się dłońmi, obgryza paznokcie, ssie kciuk. Ta osoba czuje, że wywierasz na nią presję. Zrezygnuj z krytyki i kategorycznego tonu;

- siedzi ze ściśniętymi nogami, krzyżując ramiona na piersiach. Rozmówca czuje przed tobą respekt. Ośmiel go miłym słowem.

5. Odczuwam już znużenie

Ten, kto cię słucha:

- siedzi z nogą założoną na nogę i „kopie” powietrze. Tak zachowują się ludzie pragnący uciec od natręta;

- głowę podpiera na dłoni, ma przymknięte powieki. Uważaj, jeszcze chwila i słuchacz zapadnie w głęboki sen. Szybko zmierzaj do sedna;

- bazgrze po kartce, uderza palcami w stół, bawi się przedmiotami, dłońmi, ubraniem, wierci się na krześle. Chyba mówisz już za długo. Pozwól wypowiedzieć się słuchaczowi;

- błądzi wzrokiem po suficie, często spogląda na zegarek lub na drzwi. Ta osoba usłyszała już to, co pragnęła usłyszeć. Teraz nudzi się jak mops!

6. Mijam się z prawdą

W odpowiedzi na kłopotliwe pytanie twój rozmówca:

- zasłania usta dłonią w taki sposób, że kciuk spoczywa na podbródku. Taki gest ewidentnie przeczy zapewnieniom tej osoby o jej szczerości. Nie daj się zwieść!

- poluzowuje krawat, odciąga od szyi kołnierzyk bluzki. To typowe oznaki niepokoju, a nawet złości osoby, która podświadomie czuje, że jej nie ufasz;

- siedzi na swoich dłoniach albo kurczowo trzyma się poręczy krzesła. Te gesty mówią: „Mam coś do ukrycia”;

- patrzy w ziemię, często mruga lub pociera oko. Przekaz jest jasny: „Próbuję ci wcisnąć fałszywe informacje”. Miej się na baczności!

Anna Leo-Wiśniewska