Jak pozbyć się niechcianych prezentów? Co robicie, gdy dostajecie coś, co nie dość, że Wam się nie podoba, ale jest tak kompletnie nie w Waszym stylu, że za żadne skarby nie będziecie nosić, lub używać? Na przykład za mały sweterek w ohydnym kolorze? Lub spodnie rurki, których nienawidzicie? A może jest to czapka-uszatka, a nie mieszkamy na Syberii? Ja dostałam rękawiczki z puszkiem, a ubieram się na sportowo, brrr... straszne! Przecież nie będę tego nosić, a mama pewnie mnie o to zapyta? Skłamię pewnie, albo powiem, że zgubiłam, bo na pewno nie będę ich nosić! A Wy jakie niechciane i nietrafione prezenty dostaliście? Może inni internauci zechcą się wymienić...

