Przyjęcia świąteczne są wyjątkowo uroczyste. W te dni szczególnie zależy nam, by oczarować gości. W tym, by spotkania z rodziną, przyjaciółmi i znajomymi były udane, pomaga savoir-vivre. I nie zapominajmy o poczuciu humoru. Ono pozwoli wybrnąć z każdej gafy.

Reklama

Sztuka nakrywania stołu

1. Talerz na danie główne postaw ok. 2 cm od krawędzi stołu. Sztućce rozłóż w takim porządku, w jakim będą używane, rozpoczynając od zewnętrznej strony. Po prawej stronie talerza powinna znaleźć się łyżka, a następnie nóż ostrzem skierowany na lewo, po lewej stronie widelec lub widelce.

2. Sztućce do deseru połóż u góry nakrycia. Trzonek łyżeczki skieruj w prawo, widelczyka w lewo.

3. Kieliszek do wina postaw ok. 1 cm nad czubkiem noża do dania głównego. Jeśli przewidujesz więcej trunków, kieliszek, który będzie używany jako pierwszy, powinien stać najbliżej talerza po prawej stronie.

4. Jeśli chcesz, by goście siedzieli za stołem swobodnie i nie byli ściśnięci, przeznacz po 65–70 cm szerokości i 40 cm głębokości dla jednej osoby.

5. Nakrywając do stołu, najlepiej wybierz jeden, najwyżej dwa dominujące kolory i im podporządkuj całą resztę, czyli dopasuj obrusy, serwetki, kwiaty itd. Więcej barw grozi nadmiernym chaosem.

6. Dekorując stół stroikami i innymi ozdobami, wybierz takie, które nie są zbyt wysokie, aby nie zasłaniały sąsiada z naprzeciwka.

Wybierasz się z wizytą

1. Staraj się być punktualna. Dopuszczalne jest co najwyżej 15-minutowe spóźnienie.

2. Wyłącz telefon komórkowy, albo, gdy czekasz na ważną wiadomość, przestaw go na brzęczyk. Jeśli koniecznie musisz odebrać, przeproś gospodarzy i wyjdź np. do przedpokoju, by tam swobodnie porozmawiać.

3. Nie zanudzaj wszystkich opowieściami o własnych sprawach, postaraj się znaleźć uniwersalny temat do rozmowy (pamiętaj, aby nie była to polityka!).

Przyjmujesz gości u siebie

1. Wcześniej nakryj do stołu i przygotuj wszystko co konieczne, by potem nie kursować nieustannie między kuchnią a salonem.

2. Jeśli nie wszyscy się znają, zapoznaj ze sobą przybyłe osoby, przedstawiając je nie tylko z imienia i nazwiska. Powiedz kilka miłych słów o każdym i wspomnij o jego zainteresowaniach – to ułatwi nawiązanie kontaktu.

3. Planując rozmieszczenie gości, weź pod uwagę, czy osoby, które będą siedzieć obok siebie, darzą się sympatią i znajdą wspólne tematy do rozmowy. Szczególnie opiekuj się tymi, którzy wyglądają na onieśmielonych.

Sztuka dawania i przyjmowania

1. Staraj się nie okazać rozczarowania, jeśli prezent nie podoba ci się. Ofiarodawca wybierając go miał jak najlepsze intencje i naprawdę chciał cię ucieszyć. Warto to docenić.

2. Nie dawaj pod choinkę pieniędzy, a jeśli koniecznie musisz to zrobić, dołącz je do małego, choćby symbolicznego upominku.

3. Unikaj prezentów, które mogłyby zostać odebrane w sposób dwuznaczny (preparatu odchudzającego dla przyjaciółki, podręcznika dobrych manier dla teściowej, dezodorantu dla szwagra itp.).

4. Nie dawaj prezentów z logo firmy, chyba że jest to logo producenta.

Reklama

Małgorzata Świgoń