Harmonia w życiu

W dzisiejszym intensywnym tempie życia często brakuje czasu na refleksję i zastanowienie się, w którym kierunku zmierza Twoje życie i jakie cele masz przed sobą. Stres i napięcie powoduje coraz większą dysharmonię zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym.

Pozwól, że przez chwilę wejdę w rolę Twojego osobistego coacha i poprowadzę Ciebie przez ćwiczenie potocznie zwane kołem życia. Jeśli już je kiedykolwiek robiłeś to wspaniale, będziesz mógł zauważyć to co się zmieniło. Jeśli robisz je po raz pierwszy przyjrzysz się lepiej różnym aspektom swojego życia i ocenisz sam swój poziom satysfakcji i harmonii w życiu

Spójrz proszę na rysunek poniżej przedstawiający różne aspekty Twojego życia:

1 kariera, praca, biznes

2 rodzina i przyjaciele

3 partner, partnerka

4 zabawa i rekreacja

5 zdrowie, kondycja fizyczna

6 finanse

7 rozwój osobisty

8 środowisko fizyczne (to co posiadasz i miejsce gdzie pracujesz)

Numeracja nie oznacza skali ważności.

Możesz wziąć teraz czystą kartkę i narysować na niej duże koło, podziel je na 8 kawałków, zaznaczając poszczególne aspekty Twojego życia.

(Możemy użyć metafory, wyobraź sobie, że leży przed Tobą pizza, nawet jeśli jej nie lubisz podziel ją na 8 kawałków, każdy z nich symbolizuje jeden obszar Twojego życia wymieniony powyżej.) Jeśli chcesz wydrukuj ten artykuł już teraz i wtedy zrób to krótkie ćwiczenie.

W centrum koła poziom satysfakcji z każdego obszaru jest najmniejszy wynosi 0, a zewnętrzne krawędzie koła oznaczają najwyższy poziom satysfakcji 10 punktów.

Proszę zaczynając np. od obszaru kariera oceń kolejno w każdym obszarze jaki jest poziom satysfakcji z Twojej kariery, pracy lub biznesu w tym momencie. Jeśli jesteś w połowie, w 50 % zadowolony ze swojej kariery zaznacz łukiem - kreską w połowie kawałka kariera. Jeśli Twój poziom zadowolenia jest niski masz do dyspozycji skalę punktów od 1-4, zaznaczając łukiem bliżej środka koła w kawałku kariera. Natomiast jeśli jesteś bardzo zadowolony ze swojej kariery i Twój poziom satysfakcji jest wysoki 7-9 lub nawet 10 (pełna satysfakcja) zaznacz kreską bliżej krawędzi zewnętrznej koła lub jej krawędzi (satysfakcja na 10 punktów)

Proszę oceń sam wg. swojego uznania, pamiętając, że robisz to ćwiczenie dla siebie. Im bardziej będziesz szczery sam ze sobą, tym bardziej obiektywnie z odwagą będziesz mógł spojrzeć na swoje życie. Chwila refleksji pozwoli Ci zidentyfikować punkt startu, który może być znaczącym krokiem w kierunku nowego celu lub satysfakcjonującej zmiany.

Przejdź do kolejnego obszaru i oceń poziom zadowolenia z Twoich relacji z rodziną i przyjaciółmi w skali od 1 do 10?

Jakie są Twoje relacje z Partnerem lub Partnerką? Na ile jesteś zadowolony z tych relacji w skali od 1 do 10? Proszę zaznaczaj kolejno w odpowiednim obszarze.

Jak wiele satysfakcji daję Ci zabawa i rekreacja?

Jaki jest Twój poziom energii, witalności i zdrowia?

W jakim stopniu zadowolony jesteś ze swoich finansów w skali od 1 do 10?

Jak wiele czasu poświęcasz na swój rozwój osobisty?

Jak wygląda Twoje środowisko fizyczne: dom, to co posiadasz, miejsce, w którym pracujesz, na ile jesteś zadowolony z tego?

Kiedy już doszedłeś do obszaru ósmego, zakończyłeś odznaczać poziom satysfakcji z każdego obszaru, połącz proszę te wszystkie kreski, (możesz użyć kolorowego flamastra lub długopisu) tworząc Twoje własne koło harmonii w życiu na tę chwilę.

Jak myślisz jak poruszałby się Twój samochód, gdyby każde koło Twojego pojazdu miało taki kształt jak odznaczyłeś?

Jak wyglądałaby podróż takim pojazdem?

Jak długo cieszyłbyś się jazdą?

Być może uśmiechasz się troszkę, bo zabawnie wyglądałaby jazda takim pojazdem. Myślę, że zgodzisz się ze stwierdzeniem, że jeśli wszystkie obszary Twojego życia nie są zrównoważone pod względem satysfakcji z nich, to brakuje harmonii w życiu. Gratuluję serdecznie, jeśli Twoje poziomy satysfakcji w każdym z ośmiu obszarów są zbliżone do 9 lub 10, znaczy, że wspaniale sobie radzisz zachowując wysoką satysfakcję i harmonię w różnych aspektach Twojego życia.

Zapewne zastanawiasz się co dalej, skoro już wiesz jak wygląda sytuacja obecna. Masz prawo wyboru najlepiej 1 lub 2 obszarów na początek, nad którymi chciałbyś popracować lub coś zmienić. Najlepiej skoncentrować się najpierw na jednym obszarze.

"Zajrzyj" sobie teraz głęboko w serce i wybierz, w którym obszarze Twojego życia chciałbyś podwyższyć swój poziom satysfakcji? O ile punktów chciałbyś go podwyższyć?

Zaznacz ten obszar lub obszary w dowolny sposób...

Wyobraź sobie teraz jak wygląda Twoje życie na poziomie satysfakcji, który zaznaczyłeś w tym wybranym obszarze...zacznij od jednego obszaru...

Na przykład jeśli wybrałeś obszar kariera i Twój poziom satysfakcji na dziś jest powiedzmy na poziomie 3 - 5 w skali od 0 do 10 i chcesz podwyższyć swój poziom zadowolenia z kariery do np. 8 lub 9. Jak miałaby wyglądać Twoja kariera zawodowa, praca na poziomie satysfakcji 8-9?

Wyobraź sobie Twoją karierę, ludzi z którymi pracujesz i czynności, które wykonujesz? Co czujesz...? Jak bardzo jesteś zadowolony ze swojej kariery, pracy...

Aby uniknąć zewnętrznych destrukcji proponuję zamknij na chwilę oczy, weź kilka głębokich wdechów i wydechów, zrelaksuj się i pomyśl jak wygląda obszar, który wybrałeś na poziomie satysfakcji oczekiwanym przez Ciebie...poczuj to...owocnej podróży!

Agnieszka Przybysz

