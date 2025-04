Badania naukowe wykazały, że ludzie poświęcający wolny czas na swoje hobby, dużo rzadziej mają problemy ze stresem. Dzięki pasji zapominają o bieżących problemach, stresie związanym z pracą i życiem prywatnym. Już sama świadomość, że w czymś się spełniamy i że robimy to dobrze, wpływa na nasze poczucie własnej wartości.

Podstawa to się ruszyć

Aktywność fizyczna jest jak dotąd najskuteczniejszym sposobem unikania stresu. Dlatego jeśli twoje hobby związane jest z wysiłkiem, ruchem, najlepiej na świeżym powietrzu, tym większe korzyści płynące z tej pasji. A korzyści są wymierne. Od zgrabnej sylwetki, przez dobre samopoczucie, na doskonałym wpływie tlenu na praktycznie każdy element naszego ciała, kończąc. Ponadto dzięki hobby możemy w końcu spełnić swoje marzenia, osiągnąć coś, co kiedyś wydawało się nieosiągalne. To niezwykle motywujące. Dodaje nam to pewności siebie, uskrzydla, przez co jesteśmy dużo mniej podatni na reakcje stresowe. Naturalnie i bezboleśnie zapominamy, jak to jest być zestresowanym. Zmieniasz podejście do życia i tego co przyniesie następny dzień.

Polecamy: Stres - jak go zdefiniować?

Praca a hobby

Są sytuacje, że naszym hobby jest po prostu praca. Oczywiście wskazane jest, by dla równowagi mieć zainteresowania nieco inne niż codzienne zajęcie. Jeśli jednak, o dziwo, nie podsuwa nam ono stresogennych sytuacji, możemy być spokojni. Możemy nawet mówić o ogromnym szczęściu przez ogromną większość życia. A jak dowodzą badania, ludzie szczęśliwi z problemami serca żyją do 20% dłużej niż chorzy, niezadowoleni z życia. Pozytywne nastawienie do życia hamuje wydzielanie kortyzolu, jednego z hormonów stresu, którego nadmiar uniemożliwia prawidłowe rozszerzanie się naczyń wieńcowych oraz podnosi ciśnienie i tempo pracy serca.

Polecamy: Jak rozpoznać wypalenie zawodowe?

Ludzkość od wieków dąży do zaspokojenia swoich potrzeb, by żyło się lepiej, łatwiej, przyjemniej. Dlaczego więc nie połączyć przyjemnego z pożytecznym? To przecież takie łatwe a zarazem ma zbawienny wpływ na całe nasze przyszłe życie. Naprawdę szkoda życia na stres.

Reklama