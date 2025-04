Bycie babcią to nie kwestia wieku. Wnuki można mieć przecież nawet przed czterdziestką. Dlatego babciowania nie warto traktować jak sygnału zbliżającej się starości, lecz... misję specjalną. Taką, od której zależy szczęście twoje i twojej rodziny. Zadaniu takiemu z pewnością podoła superbabcia. Zobacz, jak łatwo możesz nią zostać.

Reklama

Skarbnica mądrości

Większość maluchów uwielbia baśnie Andersena. Czy wiesz, że ten znakomity pisarz zawdzięcza sławę właśnie babci? To ona opowiadała mu w dzieciństwie bajki na dobranoc. Później cudowne wspomnienia stały się dla Andersena natchnieniem.

- Pomóż wnukom rozwinąć wyobraźnię. Jednym z najlepszych na to sposobów jest właśnie regularne czytanie. Inspiracją do mądrego dobierania lektury może się stać dla ciebie "Złota lista" książek polecanych przez Fundację ABCXXI (patron akcji "Cała Polska czyta dzieciom").

- "A za moich czasów...". Zwrot ten nie brzmi zbyt zachęcająco, bo sugeruje, że jesteś człowiekiem starej daty i nic nie wiesz o obecnym życiu. Możesz obalić ten mit, a zarazem nauczyć dzieci czegoś o przeszłości. Chociaż od czasu do czasu urządzaj wnukom przebojowe lekcje historii. Możecie np. ruszyć na wyprawę (spacer) śladami przodków albo pobawić się w odkrywców i wspólnie przewertować rodzinne pamiątki. By przekazać młodszemu pokoleniu warte naśladowania zwyczaje, możesz np. urządzić zabawę we wspólne gotowanie – oczywiście według tradycyjnych przepisów.

Takie sytuacje to doskonała okazja, by przekazać dzieciom wiedzę, a jednocześnie wzmocnić rodzinne więzi i zmniejszyć pokoleniową przepaść.

Najlepsza na świecie...

Bycie babcią jest niczym... ponowne macierzyństwo. Z tą jednak przewagą, że jesteśmy już bogatsze o pewne doświadczenia.

W kontaktach z wnukami możemy jednak nie tylko wykazać się wychowawczą wiedzą, ale też spełnić swoje wcześniejsze marzenia, np. ofiarowując im czas i rzeczy, których nie mogłyśmy dać własnym dzieciom.

- Jesteś naprawdę potrzebna. Mimo że świat idzie ciągle naprzód, pewne wartości (takie jak miłość, szacunek) są niezmienne. Młodsze pokolenie może się ich nauczyć właśnie od ciebie. Co ty z tego będziesz miała? Satysfakcję i poczucie spełnienia.

- Spełniaj swoje marzenia. Nie odkładaj planów do czasu, aż wnuki dorosną. Jeśli masz jakieś pasje, realizuj je teraz. Gdy wnuki zobaczą, że jesteś ekspertem w danej dziedzinie, z pewnością jeszcze zyskasz w ich oczach.



Babcia w sieci

By wnuki miały do babci "szacun", babcia musi iść z duchem czasu. Zamiast więc rękami i nogami bronić się przed obsługą cudów techniki, pozwól młodym się wykazać i nauczyć cię np. obsługi komputera.

- Poszukaj bratniej duszy. Miejscem, w którym najłatwiej spotkać ludzi w swoim wieku i o podobnych zainteresowaniach, jest wirtualna rzeczywistość. Dołączenie do grona internautów jest dziecinnie proste. Najlepszym tego dowodem jest fakt, że za pośrednictwem sieci rozmawiają... miliony dorosłych. By uciąć sobie z nimi pogawędkę, można zarejestrować się na czacie (są w nim wirtualne pokoje dla 40-, 50- czy 60-latków). Warto też zajrzeć na strony poświęcone opiece nad dziećmi, np. www.babyonline.pl, czy stworzone dla seniorów, np. www.senior.pl.

- Na naukę nigdy nie jest za późno. Przez Internet możesz nie tylko gawędzić, ale i zdobywać nowe umiejętności, np. uczyć się języka obcego lub poznawać nowe przepisy kulinarne. Wolisz prawdziwą szkołę? Nie ma sprawy! Specjalnie dla dorosłych powstały uniwersytety trzeciego wieku (adresy na stronie www.utw.pl). Studenci, którzy się tam kształcą, liczą sobie od ok. 50 do ponad 80 lat!

Kilka rad specjalnie dla ciebie



1. Dbaj o swój wygląd. Pamiętaj, że bycie babcią nie stoi w opozycji do bycia kobietą – wręcz przeciwnie. Nadal czuj się piękna, bądź wzorem do naśladowania nie tylko dla własnych dzieci, ale i dumą wnuków.

2. Pilnuj zdrowia. Nawet dużo młodsze od ciebie osoby mogą mieć problem z tym, by dotrzymać dzieciom kroku. Jeśli chcesz aktywnie uczestniczyć w życiu wnuków, nie wahaj się wskoczyć na rower. Pamiętaj jednak, by niczego nie robić na siłę. Jeśli z jakiegoś powodu czujesz się źle, nie zaszywaj się w kątku, lecz wytłumacz, co ci dolega. Dzieci będą wtedy wiedziały, dlaczego nie wolno ci "wchodzić na głowę".

Reklama

3. Nie uciekaj przed miłością. Masz prawo do niej bez względu na to, ile lat mają twoje wnuki. Jesteś samotna? Nie bój się tego zmienić. Zakładanie związków ma sens w każdym wieku. By znaleźć swoją drugą połówkę, wystarczy się rozejrzeć. W twoim otoczeniu nie ma interesujących osób? Zgłoś się do biura matrymonialnego. Może za jego pośrednictwem trafi cię strzała amora.