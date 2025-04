Wydawać by się mogło, że swatanie to zamierzchły zwyczaj. To przecież dawno temu rodziny wybierały kandydatów na męża albo żonę dla swoich dzieci. Są jednak i takie regiony, gdzie kojarzone małżeństwa są normalnością. W Indiach, Turcji czy Japonii swatanie jest najczęstszą formą poznawania przyszłego życiowego partnera. W kulturze europejskiej, może nie tak często, jak działo się to kiedyś, też zdarzają się sytuacje, kiedy rodzina albo przyjaciele próbują zeswatać bliskie im osoby. Czy zeswatani partnerzy mogą stworzyć udany związek?

Kto może zostać swatem?

Swatanie nie jest wcale proste. Najlepiej, jeśli zabierze się za to osoba, która bardzo dobrze zna kandydatów do zeswatania. Przyjaciółka, rodzice albo rodzeństwo mogą okazać się niezawodnymi pomocnikami w wyborze idealnego partnera. Bo kto zna ciebie lepiej niż mama, albo bardzo dobra koleżanka? To one wiedzą przecież, jaki masz gust, co lubisz, a czego nie znosisz w facetach i co najważniejsze – chcą dla ciebie wszystkiego, co najlepsze.

Kogo swatać?

Swatanie nie oznacza poszukiwania mężczyzny dla mało atrakcyjnej kobiety czy żony dla niezaradnego faceta. To przede wszystkim próba poznania ze sobą osób, które są wolne, mają zbliżone charaktery i mogłyby stworzyć dobry związek. Jeśli twoja córka albo koleżanka nie ma partnera, a wszyscy jej ex to nic nie warci ludzie, możesz jej pomóc. Zapoznaj ją z synem sąsiadki albo samotnym kolegą. Umówcie się we trójkę na miłe i niewiążące spotkanie zapoznawcze.

Jak zeswatać ze sobą znajomych?

Jeśli chcesz zeswatać ze sobą koleżankę z dobrym kolegą, córkę z synem przyjaciółki czy kuzyna z przemiłą sąsiadką, powinnaś zastosować się do kilku prostych na pozór zasad, dzięki którym na pewno osiągniesz zamierzony cel.

1. Zbadaj teren

Pamiętaj, że na siłę nic nie zdziałasz. Zanim zaczniesz swatać swoich bliskich, poznaj ich gust, wartości, cele i oczekiwania, jakie mają w stosunku do partnera. Analiza charakterów jest kluczem do sukcesu. To przecież jasne, że dziewczyna, która oczekuje stabilnego związku z wesołym i inteligentnym mężczyzną nie umówi się z synem znajomej, który nie widzi nic oprócz czubka swojego nosa i zderzaka samochodu, o który dba bardziej, niż o siebie.

2. Umów ich na niewiążące spotkanie

Jeśli upewniłaś się, że kandydaci do siebie pasują, zaproponuj im wspólne spotkanie. Możecie wybrać się razem na kawę, kręgle czy pizzę. Pamiętaj, żeby zorganizować spotkanie w większym gronie, by osoby które chcesz zeswatać, nie czuły się skrępowane.

3. Nic na siłę

Na tym etapie twoja rola się kończy. Nie możesz na siłę próbować połączyć dwojga bliskich ci osób, bo mogą uznać to za duży nietakt i odwrócić się od ciebie. Nawet jeśli jesteś najlepszą mamą na świecie i chcesz, by twoja córka związała się z księciem z bajki, nie możesz jej do tego zmusić. Pozwól, by młodzi sami zdecydowali, czy chcą pogłębić tę znajomość, czy niekoniecznie. Daj im wolny wybór!

fot. serwis prasowy Lifetime

I co potem?

Swatanie nie zawsze kończy się zawarciem małżeństwa, chociaż i takie sytuacje się zdarzają. Pamiętaj, by jako osoba swatająca zachowywać dużą dozę taktu i kultury. Nie zmuszaj swoich bliskich do związku, bo przez swoje wściubianie nosa możesz ich stracić. Nie zapominaj też, że rolą swata jest zaaranżowanie spotkania i poznanie dwojga. Potem decyzja należy do nich.



Jeśli twoje trudy swatania okażą się skuteczne i uda ci się zeswatać córkę z synem koleżanki albo najlepszych przyjaciół, możesz być z siebie dumna. Kojarzone małżeństwa często stają się wręcz wzorcowe. Są idealnie dobrane, partnerzy mają podobne zainteresowania i świetnie się dogadują. Ze względu na to, że pochodzą z podobnych grup społecznych, mają niemal identyczne cele życiowe, pasje i wartości. Dodatkowo, zbliżają ich wspólni znajomi, rodzina i krewni, którzy przyczynili się do powstania związku.

Jeżeli jesteście ciekawi, czy rodzice mogą znaleźć idealnego partnera dla swojego dziecka oraz czy swatane związki są udane, koniecznie obejrzyjcie program "Zeswatani", który już we wrześniu pojawi się na kanale LIFETIME.

OPIS PROGRAMU: Zeswatani - czyli jak trzy pary pochodzące z całkowicie różnych środowisk kulturalnych będą swatani przez swoje rodziny. Poznacie życie każdej z nich od momentu przygotowań do ślubu, aż do małżeńskiej codzienności. Sprawdźcie, czy swaty przyniosą zamierzony efekt!

Nowy program "Zeswatani" od środy 23 września o godzinie 21:00 na kanale LIFETIME.

fot. serwis prasowy Lifetime