Początek roku sprzyja podejmowaniu wyzwań. To doskonały moment, aby podjąć wyjść z toksycznego związku – Ty i papieros. Choć przez lata uważałaś, że dobrana z Was para … to wreszcie przyszedł czas, aby z tym skończyć. I słusznie! Silna motywacja to pierwszy krok do sukcesu! Drugi ….wybór sprzymierzeńca w walce o zdrowie i urodę.

Bez względu na fakt czy rzucasz palenia po raz pierwszy czy jest to Twoja kolejna próba musisz pamiętać, że rozstanie z nałogiem jest procesem długotrwałym i narażonym na ryzyko porażki. Statystyki pokazują, że 76% palaczy, którzy próbują rzucić palenie samą siłą woli, wraca do nałogu już po tygodniu. To niestety mało optymistyczna prognoza, ale nie martw się. Aby wspomóc swoją silną wolę możesz choć możesz sięgnąć po produkty Nikotynowej Terapii Zastępczej – pod tą nazwą kryją się preparaty, które zmniejszają poczucie głodu nikotynowego i ponad 2-krotnie zwiększają szansę na rzucenie palenia. Możesz wybierać spośród różnych produktów, które dostarczą Ci terapeutyczną dawkę nikotyny i pomogą pohamować chęć sięgnięcia po papierosa:

- inhalator - jeśli rozstając się z nałogiem masz problem z znalezieniem zajęcia dla swoich dłoni – nieustannie podgryzasz długopisy, słowem musisz mieć coś w rękach, aby poczuć się spokojniej - sięgnij po produkt, którego specjalna budowa pomoże Ci zając dłonie, a terapeutyczna dawka nikotyny wspomoże Cię w walce z nałogiem.

- plastry – są rozwiązaniem stworzonym dla osób, które cenią dyskretną terapię – przyklejone na skórę uwalniają odpowiednią dawkę nikotyny, a Ty możesz cieszyć się życiem bez papierosa.

- gumy i tabletki/ pastylki – to produkt dla osób, które lubią kontrolować sytuację i potrzebują poczucia, że w chwilach słabości mają „rozwiązanie pod ręką” – i gdy najdzie je chęć na papierosa będą mogły sięgnąć po produkt, który szybko dostarczy im terapeutyczną dawkę nikotyny i pomoże pohamować chęć sięgnięcia po papierosa

Jednak musisz pamiętać, że aby Nikotynowa Terapia Zastępcza mogła przynieść efekty, musi trwać kilka miesięcy… (zazwyczaj około trzech, czasami do sześciu). Dlatego jeżeli decydujesz się zwiększyć swoje szanse za pomocą Nikotynowej Terapii Zastepczej, poczyń ku temu odpowiednie przygotowania.

Po pierwsze. Jeżeli faktycznie jesteś zdecydowana, by pomóc sobie za pomocą NTZ, zrób sobie od razu zapas produktów na co najmniej miesiąc lub dłużej i stosuj je codziennie według instrukcji… będziesz wtedy bardziej zmotywowana i systematyczna.

Po drugie. Wybierz coś odpowiedniego dla siebie. Istnieje wiele różnych form Nikotynowej Terapii Zastępczej: gumy, plastry, tabletki. Wybierz opcję najbardziej odpowiednią dla Ciebie. Zwróć także uwagę na ich moc. Osoby silniej uzależnione, palące powyżej 20 papierosów/dobę powinny zaczynać kurację od preparatów o wyższej dawce.

Po trzecie. Dziel się z innymi swoimi przeżyciami – otaczaj się ludźmi, którzy będą rozumieli Twoje zmagania i nie tłamś emocji – pisz bloga, rozmawiaj z ludźmi….