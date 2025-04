Zdrowe poczucie własnej wartości i akceptacja siebie to klucz do szczęśliwego życia. Nawet, jeśli wydaje ci się to nieosiągalne, ty też możesz cieszyć się pełnią życia! Czasem jedyne czego potrzebujesz, to inspirująca sentencja, która zmieni twój sposób myślenia. Zamiast obwiniać się o pomyłki i wyrzucać niedoskonałości znajdź swoje motto i zaszczep w sobie pozytywne myślenie!

Przygotowałyśmy dla ciebie 6 inspirujących cytatów na czerwiec, które (mamy nadzieję!) poprawią ci humor i sprawią, że spojrzysz na siebie łaskawszym okiem :)

Każde doświadczenie czegoś uczy. Kiedy przestajesz się uczyć, przestajesz żyć w pełnym tego słowa znaczeniu. A celem życia jest, przede wszystkim, przeżyć je, do granic możliwości doświadczyć wszystkiego co piękne, wytrwale i bez obaw zdobywać nowe i bogatsze doświadczenie.

- Eleanor Roosevelt

Jeśli potrafisz o tym marzyć, to potrafisz także tego dokonać.

- Walt Disney

Człowiek potrzebuje odrobiny szaleństwa, inaczej nie zdobędzie się na to, by odciąć linę i być wolnym.

Nikos Kazantzakis

Niektórzy ludzie postrzegają rzeczy w ich naturalnym stanie i zadają sobie pytanie: Dlaczego? Ja marzę o rzeczach, których nigdy nie było, i mówię sobie: Dlaczego nie?

- George Bernard Shaw

Naszą największą słabością jest poddawanie się. Najpewniejszą drogą do sukcesu jest próbowanie po prostu, jeden, następny raz.

- Thomas Alva Edison

Gdy zamykają się jedne drzwi do szczęścia, otwierają się inne, ale my patrzymy na pierwsze drzwi tak długo, że nie widzimy tych drugich.

- Helen Keller

Najlepszym dniem twojego życia jest ten, kiedy decydujesz się żyć po swojemu. Żadnych przeprosin i wymówek. Bez polegania na kimś i bez obwiniana innych. Ten dar jest twój - to niesamowita podróż - i tylko Ty jesteś odpowiedzialna za jakość tego. To ten dzień, kiedy twoje życie zaczyna się naprawdę.

- Bob Moawad

Jeśli znalazłaś swoje pozytywne motto powtarzaj je sobie tak długo, aż w nie uwierzysz. W końcu, jak powiedział Nikos Kazantzakis:

Żeby osiągnąć sukces musisz najpierw uwierzyć, że możesz to zrobić!

