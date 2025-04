Test Uzależnienia od Nikotyny Fagerströma Test został skonstruowany przez Fagerströma w 1978 roku jako narzędzie pomiaru siły uzależnienia. Test składa się z sześciu pytań, na które odpowiadając można uzyskać od 0 do 10 punktów. Uzyskanie od 0 do 2 punktów oznacza bardzo niski stopień uzależnienia, 3–4 punkty – niski, 5 punktów – umiarkowany, 6–7 punktów – wysoki, 8–10 punktów – bardzo wysoki.

Reklama

Jakie zastosowanie znalazł Test Uzależnienia od Nikotyny Fagerströma?

Test służy zarówno badaniom klinicznym, jak i epidemiologicznym. Jest także przydatny w pracy z pojedynczym pacjentem i w ocenie działania leków przeciwnikotynowych. Rzetelność Testu Uzależnienia od Nikotyny Fagerströma określona przez pomiar korelacji test–retest waha się w dość szerokich granicach w zależności od wyników uzyskanych przez autora badania, doboru grupy i obszaru kulturowego.

Czy test ma przełożenie na biologiczne wskaźniki uzależnienia?

Interesujące wydają się być badania nad związkiem, jaki zachodzi między liczbą uzyskanych punktów w Teście Uzależnienia od Nikotyny Fagerströma a nasileniem biologicznych markerów uzależnienia od nikotyny. Współczynnik korelacji między liczbą punktów uzyskanych w teście a stężeniem tlenku węgla w wydychanym powietrzu wyniósł od 0,59 do 0,40 w zależności od badania.

U osób palących tytoń okazjonalnie stężenie tlenku węgla w wydychanym powietrzu może zależeć od przypadkowej zbieżności czasowej pomiaru i wypalenia papierosa. Tłumaczy to bardzo niską wartość współczynnika korelacji, co pośrednio oznacza lepszą przydatność oznaczania CO w wydychanym powietrzu u osób używających szkodliwie tytoń. Pomiar CO lepiej charakteryzuje narażenie na tytoń u osób palących okresowo i okazjonalnie niż narzędzie psychometryczne. U osób silnie uzależnionych równie przydatny jest pomiar CO w wydychanym powietrzu, jak i pomiar siły uzależnienia za pomocą kwestionariusza.

Uzyskanie od 0 do 2 punktów oznacza bardzo niski stopień uzależnienia, 3–4 punkty – niski, 5 punktów – umiarkowany, 6–7 punktów – wysoki, 8–10 – bardzo wysoki

Zobacz też: Czy uda mi się rzucić palenie? – zrób test motywacyjny

Reklama

Źródło: fragmenty „Podstawy Psychologii. Podręcznik dla studentów medycyny i kierunków medycznych” Dominika Berent, Piotr Gałecki, Wydawnictwo Continuo