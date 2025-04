Spis treści:

Reklama

Depresja jest chorobą utrudniającą funkcjonowanie społeczne i zawodowe, niejednokrotnie jest też przyczyną pogorszenia się wyników np. w pracy, a w skrajnych przypadkach nawet zwolnienia – z powodu niskiej efektywności, spóźnień lub absencji. Chorzy często nie dysponują odpowiednimi środkami, które pozwoliłby im na leczenie w prywatnym gabinecie.

Leczenie depresji prywatnie nie jest tanie: trzeba liczyć się z wydatkami na leki, wizyty u psychiatry, psychologa lub psychoterapeuty, a niekiedy też za pobyt w oddziale szpitalnym. To spore koszty, zwłaszcza że terapia depresji jest procesem długotrwałym. Alternatywą jest leczenie w ośrodkach, które mają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W przypadku zauważenia objawów depresji należy udać się do lekarza psychiatry albo lekarza POZ. W gabinecie można otrzymać receptę na leki i/lub skierowanie na dalsze leczenie oraz badania diagnostyczne.

Leczenie depresji może odbywać się w poradniach (ambulatoryjnie), w ośrodkach dziennych lub podczas pobytu stacjonarnego w szpitalu psychiatrycznym. W najcięższych przypadkach potrzebna jest hospitalizacja. O tym, jaka opcja leczenia jest najkorzystniejsza dla pacjenta, decyduje lekarz.

Fachową pomoc przy depresji uzyskasz w:

poradniach zdrowia psychicznego,

szpitalach lub oddziałach psychiatrycznych,

ośrodkach interwencji kryzysowej,

poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Przeczytaj też: Gdzie szukać pomocy przy depresji?

Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje wizyty u lekarzy specjalistów (w tym: psychiatrów), u psychologów oraz terapie. W zależności od tego, do jakiej placówki zostanie skierowana osoba z depresją, mogą przysługiwać jej różne świadczenia bezpłatne:

konsultacja lekarska,

badania diagnostyczne,

porada psychologa,

psychoterapia,

terapie grupowe,

leczenie farmakologiczne (pobyt dzienny lub stacjonarny),

transport sanitarny,

wszelkie niezbędne świadczenia związane z pobytem w ośrodku dziennym lub stacjonarnym (np. posiłek, wyroby medyczne, rehabilitacja).

W przypadku wątpliwości można zapytać, czy dany ośrodek lub specjalista oferuje bezpłatne wizyty. Liczba miejsc jest zazwyczaj ograniczona, a na terapię trzeba zostać zakwalifikowanym, ale nie należy się tym zrażać. Czasami warto zapytać w ośrodku, w którym nie ma już miejsc, o inny adres – często mniejsze, nierozreklamowane gabinety również mają podpisane umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Leczenie depresji w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia przysługuje każdej osobie, która doświadcza nawrotu depresji lub pojedynczego epizodu depresyjnego. Dotyczy to dorosłych i dzieci. Na NFZ może leczyć się osoba ubezpieczona, czyli objęta ubezpieczeniem zdrowotnym. O rodzaju pomocy decyduje lekarz.

Warto pamiętać, że do poradni zdrowia psychicznego nie trzeba mieć skierowania. Skierowanie jest niezbędne w przypadku:

poradni psychologicznej,

ośrodka dziennego leczenia,

oddziału dziennego zaburzeń nerwicowych,

oddziału dziennego psychiatrycznego rehabilitacyjnego dla dorosłych,

oddziału psychiatrycznego dla dorosłych,

oddziału psychiatrycznego rehabilitacyjnego dla dorosłych,

oddziału psychogeriatrycznego,

oddziału psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży.

Skierowanie do szpitala psychiatrycznego może wydać lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, gabinet prywatny lub sąd. Sąd decyduje w sytuacji, kiedy pacjent nie wyraził zgody na leczenie, a jest np. zagrożone jego życie (więcej na ten temat: kiedy można zmusić kogoś do leczenia?). Skierowanie do szpitala psychiatrycznego jest ważne 14 dni.

W nagłych przypadkach skierowanie nie jest konieczne — gdy zagrożone jest zdrowie i życie chorego na depresję możliwe jest przyjęcie do szpitala bez tego dokumentu. Wcześniej pacjenta bada lekarz na izbie przyjęć.

Reklama

Czytaj także:

Depresja lękowa – objawy i leczenie

Depresja zmienia wygląd. Oto jak wpływa na sylwetkę, mimikę, oczy…

Depresja maskowana - jak ją rozpoznać i leczyć?