Świadomość, że inni mówią o nas za plecami, nie jest miła. Warto wziąć jednak pod uwagę, że obiektem plotek stają się z reguły osoby wyraziste, osiągające sukcesy wyróżniające się z tłumu. Ludzie plotkują bowiem głównie o tych, którym zazdroszczą. Problem w tym, że cena, jaką płacimy za chwilową "sławę", okazuje się czasem bardzo wysoka. Pojawia się wówczas pytanie, jak bronić się przed plotką: zaprzeczać, czy ją przemilczeć, by jak najszybciej ucichła?

Reklama

Sposób postępowania najlepiej uzależnię od treści przekazu. Zobaczmy to na przykładach.

Plotka, obmowa czy oszczerstwo?

Załóżmy, że kupiłaś sobie nowy prochowiec. Sąsiadka, która to zauważy, może powiedzieć swojej przyjaciółce, że masz nowy płaszcz. Może stwierdzić również, że w nowym płaszczu nie jest ci do twarzy. Ale może też oznajmić, że kupiłaś go za skradzione pieniądze. Plotkowanie może więc oznaczać po prostu mówienie o kimś, obmowę albo oszczerstwo.

Doniesieniami pierwszego typu w ogóle nie warto zawracać sobie głowy. Rozmawianie o innych to typowa ludzka przyjemność. W drugim przypadku najlepiej przyjąć, że każdy ma prawo do własnego zdania. Należałoby się jednak zastanowić, czy chcemy mieć do czynienia z osobami, które tak chętnie nas krytykują. W trzecim wariancie milczenie oznaczałoby, że godzimy się na stosowanie wobec nas przemocy słownej. Warto się jej przeciwstawić. Jak to zrobić skutecznie? Jak bronić się przed plotką?

Wyjaśnij wszystko raz, rzeczowo i bez zbędnego tłumaczenia się

Trzeba robić to w sposób jasny i czytelny. Najlepiej przy świadkach i w obecności osoby, która rozpuszcza fałszywe pogłoski, dać do zrozumienia, że plotka do nas dotarła i że jest nieprawdziwa. A jeśli nie wiemy, kto jest ich autorem, powiedzieć o tym na forum. Co istotne, powinniśmy zrobić to nie wdając się w zawiłe tłumaczenia, ale rzeczowo i tylko raz. Odnosząc się do plotki wprost, pokazujemy, że jesteśmy odważni i mamy czyste intencje, więc odzyskujemy zaufanie otoczenia.

Ale uwaga! Ten sposób sprawdza się tylko wówczas, gdy pogłoska jest nieprawdziwa. Jeśli bowiem ma uzasadnienie, a my będziemy uparcie jej zaprzeczać, musimy liczyć się z tym, że prędzej czy później prawda zostanie ujawniona, a wtedy my wyjdziemy na hipokrytów.

Plotkujesz? Sama źle wypadasz

Choć plotka krąży wokół osoby, której dotyczy, wiele mówi także o swoim autorze oraz ludziach, którzy ją rozpowszechniają. Badania pokazują, że plotkują zazwyczaj osoby niespełnione i sfrustrowane. Robią to, by poprawić sobie nastrój. Rozpowszechniając krytyczne, krzywdzące, a często także nieprawdziwe informacje na temat innych ludzi, mogą bowiem choć przez chwilę poczuć się lepsi. Warto o tym pamiętać i, dbając o swój wizerunek w oczach innych ludzi, nie plotkować.

Reklama

Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytaj:

7 rad, jak dokonać życiowej zmiany

Planować czy iść na żywioł?

Jak odzyskać poczucie kontroli nad sytuacją?