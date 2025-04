Brak motywacji

Dlaczego zatem tak często tej motywacji nie mamy, czujemy się sfrustrowani, codzienne obowiązki nas nużą, tracimy szybko zapał i mamy wrażenie, że robimy coś dlatego, że „tak trzeba”, a nie dlatego, że chcemy?

Dzieje się tak, ponieważ brakuje nam wewnętrznej motywacji do działania, którą budować można jedynie, odwołując się najgłębszych pragnień i potrzeb.

O uleganiu

Prawdopodobnie więc, w jakimś momencie życia o swoich potrzebach zapomnieliśmy albo ulegliśmy zbytnio uwarunkowaniom zewnętrznym, czyli przyjętym społecznym normom, oczekiwaniom i wymaganiom ludzi wokół nas, a także naszym lękom i zahamowaniom.

Wtedy narzekamy, złościmy się, mamy pretensje do siebie i innych i czujemy, że coś nam umyka, jakieś „prawdziwsze” życie, które moglibyśmy prowadzić, jakieś szczęście, które gdzieś ucieka.

Jak w konstruktywny sposób skorzystać z takiego samopoczucia i odnaleźć motywację do działania w nas samych, tak, byśmy nawet pomimo zmęczenia pracą, irytacją, jaką wywołują w nas wady partnera oraz tym, że ciągle spadają na nas nowe troski i problemy, czuli się dobrze ze sobą i nie mieli poczucia, że szczęście

nam umyka?

Zapytaj siebie

Dobrze jest w takim momencie kwestię tego, co w życiu musimy robić, doprowadzić do skrajności i zapytać samego siebie: Dlaczego w ogóle coś robię? Dlaczego uczę się, chodzę do pracy, jem? Przecież w zasadzie nie muszę nic robić. Nikt nie przykłada mi do głowy broni i nie karze odkurzać mieszkania (choć nawet wtedy można odmówić wykonania tej czynności).

