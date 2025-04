Zastanawiasz się, jak znajdziesz czas na przyjemności? Uważnie przestudiuj swój grafik obowiązków. Nieraz wystarczy tylko drobna zmiana w planie dnia, by wygospodarować wolną chwilę na zrobienie czegoś, co sprawi nam prawdziwą radość. Co by to mogło być?

Jak być szczęśliwym? Krok 1: zorganizuj spotkanie

Już nie pamiętasz, kiedy ostatnio imprezowałaś z przyjaciółmi? Sięgnij więc po telefon i skrzyknij towarzystwo na potańcówkę na działce czy wspólną wyprawę do klubu. Wolisz bardziej kameralne spotkania? Umów się z przyjaciółką na zaległe plotki albo zaproś z mężem do siebie na wieczór zaprzyjaźnione z wami małżeństwo. Przypomnicie sobie stare, dobre czasy, gdy takie sympatyczne kolacyjki urządzaliście sobie prawie w każdy weekend.

Jak być szczęśliwym? Krok 2: poczuj się luksusowo

Na co dzień ledwie starcza ci czasu na trzyminutowy prysznic i błyskawiczny makijaż przed wyjściem do pracy? A zatem dopieść się w długiej relaksującej kąpieli, połóż na twarz maseczkę, sięgnij po peeling i cudownie pachnący balsam do ciała. Przy okazji zrób gruntowny przegląd w kosmetykach – może sprezentujesz sobie jakiś superliftingujący krem czy lakier do paznokci w odważnym, modnym kolorze? Wypielęgnowania od stóp do głów poczujesz się 10 lat młodziej i tak samo będziesz wyglądać!

Jak być szczęśliwym? Krok 3: odkurz swoje hobby

Masz tyle spraw na głowie, że zupełnie zaniedbałaś swoje pasje? Oddaj się więc ulubionym zajęciom! Wyciągnij z szafy włóczkę, druty i wydziergaj wreszcie ten wymarzony sweterek, którego wzór dostałaś od koleżanki już dobrych kilka miesięcy temu. Albo zapisz się z mężem na kurs tańca i razem poćwiczcie dawno zapomniane kroki. Możesz też potrenować sztukę decoupage’u, zacząć pisać swoje wspomnienia, rodzinną książkę kucharską czy ułożyć kilka zabawnych wierszyków dla wnuków. Przecież zawsze sobie obiecywałaś, że się za to weźmiesz, gdy tylko znajdziesz wolną chwilę.

Jak być szczęśliwym? Krok 4: zrób coś dla ducha

Uwielbiasz czytać książki, słuchać muzyki, oglądać komedie, bywać w teatrze? Znajdź koncert, film, spektakl, który cię zainteresuje, i kup bilety. Albo sięgnij po romansidło czy ostatni bestseller i połóż się na godzinę z książką na kanapie. Pamiętaj, czas poświęcany na takie zajęcia nigdy nie jest stracony!

Jak być szczęśliwym? Krok 5: kochaj się jak nigdy

Współżycie już nie cieszy cię tak jak dawniej? Warto je więc ożywić! Może nowych wrażeń dostarczą ci np. pieszczoty pod prysznicem? Szepnij partnerowi, by zrobił ci delikatny masaż ciała z użyciem pachnącego olejku. A jeśli dotąd unikałaś jakiejś pozycji seksualnej, pomyśl, czy nie wprowadzić jej do miłosnego repertuaru. Możecie też zagrać z partnerem w orła i reszkę o to, które z was pierwsze opowie o swoich erotycznych marzeniach. Będziesz potem świetnie się czuła, bo nic tak optymistycznie nie nastraja do życia, jak czerpanie radości ze zmysłowego seksu!

Na podstawie artykułu Anny Leo-Wiśniewskiej/"Przyjaciółka"