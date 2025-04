Ustalamy sobie coraz to nowe cele, śpieszymy się do tych już raz wybranych. Są osoby, które twierdzą, że nie przybliża to do zyskania poczucia szczęścia. Co zrobić, aby łatwiej było nam cieszyć się życiem?

Pułapka perfekcjonizmu

Żyjemy w pośpiechu, nie mamy na nic czasu, czasem mamy nawet wrażenie, że życie ucieka nam między palcami. Realizujemy swoje plany, ustalamy nowe cele, pniemy się po drabinie kariery... Z tym, aby wypocząć czy korzystać z życia czekamy na specjalne okazje – weekend, urlop czy święta. Wtedy jednak okazuje się, że trudno nam się z czegoś ucieszyć, docenić ten wolny od zobowiązań czas.

Jak cieszyć się z małych rzeczy? Postaw na uważność!

Jednym z pomysłów na rozwiązanie jest postrzeganie rzeczywistości zgodnie z zaleceniami „mindfulness“. Tę perspektywę patrzenia na świat, popularyzowaną przez Jona Kabat – Zinna, można przetłumaczyć jako uważność. Według tego podejścia, sekretem szczęśliwego zdrowego życia jest zdolność koncentracji.

Zamiast wspominać przeszłe chwile lub patrzeć tylko w przyszłość, Kabat – Zinn pokazuje jak wartościowe może być życie w danym momencie, skupianie uwagi na tym, co się dzieje tu i teraz. Nieważne czy właśnie gotujemy obiad czy idziemy górskim szlakiem. Taka zdolność przeżywania życia wiąże się ze zmianą perspektywy patrzenia, a nie rzeczywistości, w której żyjemy.

Często wzdychamy, że gdyby tylko udało nam się zmienić pracę lub gdybyśmy przeprowadzili się do większego miasta, to wtedy nasze życie by się zmieniło, a my zyskalibyśmy szczęście. To nieprawda - nie trzeba wciąż podróżować z miejsca na miejsce, czasem wystarczy zmienić perspektywę.

Człowiek, który nastawia się na to, że będzie szczęśliwy po przebiegnięciu maratonu ze świetnym wynikiem, naraża się na to, że będzie szczęśliwy tylko wtedy, kiedy uda mu się zrealizować ten cel. Raz i krótko. Lepiej jest poszukać poczucia szczęścia w zwykłych chwilach – wypiciu porannej kawy czy słuchaniu ulubionej piosenki w trakcie jazdy samochodem. Wtedy mamy okazję cieszyć się życiem i czuć szczęscie wiele razy dziennie.

Agata Seweryn – psycholog,przyjmuje w ośrodku Pomoc Psychologiczna "Swoją Drogą" (www.swoja-droga.pl). Prowadzi prowadzi konsultacje psychologiczne i terapię.