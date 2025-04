Myśli wspomagające - co to takiego?

Do myśli wspomagających podjecie decyzji zaliczają się myśli przyzwalające. Rodzą się one z przekonań, które zostały w nas ukształtowane, zanim doszło do sytuacji wyzwalającej reakcję. Ważne, by zrozumieć, jak działają tego rodzaju myśli.

Jest taki stary dowcip o człowieku, który przez cały czas gwizdał. Kiedy znajomi pytali go, dlaczego ciągle gwiżdże, odpowiadał, że po to, by odstraszać tygrysy. Gdy zwracano mu uwagę, że w promieniu tysiąca kilometrów nikt nigdy nie widział żadnego tygrysa-ludojada, stwierdzał: „No właśnie, to działa, prawda?”.

Myśli wspomagające mogą prowadzić do takich zachowań jak unikanie wychodzenia z domu, noszenie specjalnych ubrań lub spędzanie całych godzin na poprawianiu wyglądu. Wszystkie te wysiłki charakteryzuje niewystępowanie wywołującego strach zagrożenia. Po prostu człowiek jest przekonany, że musi daną czynność wykonywać. Jakie myśli wspomagające sprawiają, że wykonujesz rytuały związane z wyglądem zewnętrznym? Dostrzeżenie tego rodzaju automatycznych myśli może być początkowo trudne.

Błędy w myśleniu

Myśli, które przyczyniają się do powstania naszych problemów, oparte są na pewnych przekonaniach — również na tych, których sobie nie uświadamiamy. Często nie zwracamy na nie uwagi lub nie przyglądamy się im wystarczająco uważnie, by móc stwierdzić, czy są uzasadnione i sensowne.

Kluczowe przekonania

Zarówno automatyczne myśli, jak i kluczowe przekonania mogą być — i czasami bywają — w ten czy inny sposób zafałszowane. Przyjrzyjmy się temu, co i jak je zniekształciło, sprawdźmy też, czy da się je zidentyfikować i zmieniać. Często jak dzieci postrzegamy świat w zafałszowany sposób, ponieważ dysponując ograniczonym doświadczeniem życiowym, tak go rozumiemy. Nasze kluczowe przekonania kształtują się właśnie w okresie dzieciństwa. Kiedy już dorośniemy, wielu z nas nie potrafi zmienić ani ich, ani swojego sposobu myślenia, i pewne wzorce stają się automatyczne.

Czym są fałszywe myśli?

Wszystkim nam, niezależnie od wykształcenia, inteligencji, wieku czy statusu socjalnego, zdarzają się pewne automatyczne fałszywe myśli. Kiedy w Twojej głowie pojawia się jakaś niepożądana przykra myśl — taka jak: „Mam policzki czerwone jak u klauna i wyglądam jak dziecko” — może się to okazać bardzo uciążliwe. Kiedy starasz się nie dopuszczać do głosu jakiejś myśli, wraca do Ciebie przez cały czas.

Im bardziej Cię denerwuje, tym bardziej starasz się oddalić ją od siebie i tym częściej pojawia się w Twojej głowie. Mogą jej towarzyszyć inne, fałszywe myśli — takie jak: „Powinienem przecież być w stanie kontrolować własną głowę” czy „Jeżeli w mojej głowie ciągle pojawia się taka myśl, to z pewnością jest ważna i prawdziwa”.

Fragment pochodzi z książki „Jak pokochać swój wygląd? Trening” Jamesa Clairborna i Cherry'ego Pedricka (Wydawnictwo Helion, 2007). Publikacja za zgodą wydawcy.

