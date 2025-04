Odkąd moja przyjaciółka z dawnego biura zmieniła pracę, przestała się ze mną kontaktować. Co o tym myśleć?

Porada psychologa:

Zamiast rozważać, co kieruje przyjaciółką, radzę po prostu zapytać ją o to. Przede wszystkim dlatego, że domysły często prowadzą nas na manowce, a to nie służy przyjaźni. Szczególnie gdy relacje z drugą osobą zbudowana są na zaufaniu – warto rozmawiać! Tylko wtedy jest bowiem możliwość wyjaśnienia, co się dzieje i znalezienia rozwiązania. Niewykluczone, że w tym wypadku przyczyna milczenia przyjaciółki jest zupełnie błaha – koleżankę bez reszty pochłonęły nowe obowiązki.