Po co nam sen?

Zdrowy sen wpływa na poziom naszej energii i jakość działania „na jawie”. Podczas snu umysłowi człowieka przywracana jest jego jasność, a organizm może się w końcu uwolnić od codziennego stresu i napięć.

Według amerykańskich naukowców sen wzmacnia pamięć oraz prowadzi do uporządkowania nagromadzonych informacji. Dzieje się to, gdy śpimy, ponieważ wtedy ludzki mózg jest w stanie przetworzyć duże ilości materiału, jakie są mu dostarczane za dnia.

Optymalna ilość snu może także pomóc w utrzymaniu prawidłowej wagi. Gdy śpimy za krótko, organizm zaczyna wydzielać hormon, odpowiedzialny za odczuwanie głodu. Im krócej więc śpimy, tym bardziej jesteśmy głodni. Jednak zbyt długi sen również niekoniecznie służy naszej sylwetce, gdyż może spowalniać procesy przemiany materii.

Siedem i pół

Istnieją różne teorie na temat tego, ile powinniśmy spać. Według jednych naukowców najzdrowszy sen trwa od 6,5 do 7,5 godziny. Inni twierdzą, że zdrowy sen mieści się w granicach 6–8 godzin. Skąd ta półgodzinna rozbieżność?

Według jednej z teorii idealny czas snu to wielokrotność 90 minut. Sen bowiem składa się z cyklów, trwających 1,5 godziny, podczas których przechodzimy przez różne fazy. Najlepszym momentem na obudzenie się jest koniec takiego cyklu, co oznacza, że najbardziej wypoczęta będzie osoba, której udało się przespać 6 bądź 7,5 godziny.

Sen chroni przed chorobami

Jednak autorytetem w sprawie długości naszego snu powinien być nasz własny zegar biologiczny. To on wyznacza nam porę snu w cyklu dobowym i alarmuje o stopniu zmęczenia organizmu. Każdy człowiek posiada własną, indywidualną długość snu, jaka jest mu potrzebna do optymalnego funkcjonowania za dnia.

Nie należy przesadzać z długością spania, gdyż długie nocne czuwanie może doprowadzić do większego zmęczenia organizmu. Z drugiej strony zbyt krótki sen jest często przyczyną schorzeń układu krążenia, chorób serca, a nawet bezsenności. Jeśli odczuwasz zmęczenie i senność – to wystarczający sygnał, aby udać się na spoczynek.

Zalety krótkiej drzemki

Podobno najlepszą porą dnia na popołudniową drzemkę są godziny 12.00-16.00. Krótka przerwa na sen ma swoje zalety. Po pierwsze daje ulgę przeciążonemu umysłowi. Ponadto, według amerykańskich i greckich naukowców, regularne zażywanie poobiednich drzemek może uchronić nasze serce przed choroba wieńcową. Wobec takich faktów, gdy w środku dnia poczujemy się zmęczeni, nie można zrobić nic innego, jak tylko się zdrzemnąć.