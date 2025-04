Twój organizm protestuje, powieki są ciężkie jak z ołowiu, a na myśl o pójściu do pracy po plecach przechodzą ciarki... Gdy jednak uda ci się już zwlec, wcale nie jest lepiej – cały poranek raczysz się mocną kawą, by móc jakoś funkcjonować... Niewiele to jednak pomaga, bo kawa podnosi ciśnienie tylko na chwilę, ale nie dodaje energii organizmowi. Są jednak na to sposoby. Wypróbuj je na sobie – zobaczysz, że od razu poczujesz zmianę.

1. Jeszcze w łóżku wzmocnij ciało

Jeśli masz stary budzik, który upiornym dźwiękiem obudziłby umarłego, pozbądź się go jak najszybciej i zastąp czymś przyjemniejszym. Na przykład budzikiem w telefonie – tylko ustaw sobie w nim jakąś ładną melodyjkę albo ulubioną piosenkę. Po takiej pobudce od razu pojawi się dobry humor. Mamy dla ciebie jeszcze jedną propozycję na sam początek dnia – to ćwiczenia, które możesz wykonać leżąc w łóżku. Rozciągną one twoje mięśnie, polepszą krążenie i co najważniejsze, łagodnie zachęcą do działania.

Koci fitness . Gdy się obudzisz, poprzeciągaj się na wszystkie strony. Możesz przy tym... mruczeć. Gdy poczujesz, że wszystkie mięśnie są rozciągnięte, odetchnij głęboko 3 razy. Staraj się wdychać powietrze przeponą - lepiej się dotlenisz.

. Gdy się obudzisz, poprzeciągaj się na wszystkie strony. Możesz przy tym... mruczeć. Gdy poczujesz, że wszystkie mięśnie są rozciągnięte, odetchnij głęboko 3 razy. Staraj się wdychać powietrze przeponą - lepiej się dotlenisz. Wahadło . Leżąc na plecach, wyciągnij na boki ręce. Unieś kolana, a pięty dosuń do pośladków. Przedkładaj kolana na boki – raz w prawo, raz w lewo. Nim zmienisz stronę policz do pięciu. Zrób po 5-10 powtórzeń na każdą stronę.

. Leżąc na plecach, wyciągnij na boki ręce. Unieś kolana, a pięty dosuń do pośladków. Przedkładaj kolana na boki – raz w prawo, raz w lewo. Nim zmienisz stronę policz do pięciu. Zrób po 5-10 powtórzeń na każdą stronę. Mycie na sucho. Usiądź na łóżku. Rozluźnij ramiona. Wyciągnij ręce nad głowę i pocieraj mocno dłońmi (jakbyś myła ręce). Policz do dziesięciu. Opuść ręce i wymasuj palce – każdy z osobna (jak w temperówce). Na koniec luźno poruszaj nadgarstkami. Japończycy wierzą, że takie ćwiczenia dłoni dodają energii organizmowi.

2. Nakarm umysł dobrymi myślami

Jeszcze w łóżku przypomnij sobie, co cię czeka tego dnia. Ale nie wzdychaj na myśl o trudnych obowiązkach i problemach, które musisz pokonać. Pomyśl, co zrobisz dla siebie (psychologowie radzą, by codziennie co najmniej pół godziny poświęcać na swoje pasje). Zrób to koniecznie! Takie oderwanie od trudnej rzeczywistości pomoże ci złapać dystans do siebie i obowiązków.

A gdy już podniesiesz się z łóżka, stań przed lustrem i uśmiechnij do siebie, nawet jeśli nie masz na to ochoty. Zrób to mechanicznie – po prostu podnieś końcówki warg do góry. Pod wpływem uśmiechu (nawet wymuszonego) w organizmie zwiększa się wydzielanie endorfin, naturalnych opiatów, zwanych hormonami szczęścia. Redukują one ból i odprężają. Śmiech sprawia też, że głębiej oddychamy, dotleniamy się, a krew krąży szybciej.

3. Sięgnij po zdrowe napoje

Dzień warto rozpocząć od szklanki wody z plasterkiem cytryny. Taki napój pobudza trawienie i przyspiesza oczyszczanie organizmu. Doskonałym rozwiązaniem są również świeżo wyciskane soki cytrusowe. Organizm szybko je trawi, więc natychmiast stawiają na nogi. Poza tym mają sporo witaminy C, która jest silnym antyoksydantem i wzmacnia odporność. Cytrusy są dobrym źródłem beta-karotenu, witaminy E i witamin z grupy B, które bronią nas przed wolnymi rodnikami i działają antydepresyjnie. A to przyda się szczególnie jesienią.

Uwaga! Owoce cytrusowe mają właściwości wychładzające, więc najlepiej zacząć od nich dzień, a przed wyjściem z domu rozgrzać się herbatą lub kawą.

4. Weź ekstra kąpiel

Po szklance soku wskocz pod prysznic. Naprzemienny ciepło–zimny pozwoli ci się zahartować i poprawić krążenie. Zacznij od polewania się ciepłą wodą, potem stopniowo ją schładzaj, powtórz kilka razy, kończąc zimnym strumieniem.

5. Zjedz królewskie śniadanie

Powinno zapewnić ci zapas energii na cały poranek i wzmocnić odporność, ale nie może obciążać twojego układu pokarmowego, bo wtedy będziesz czuła się ociężała i śpiąca. To, co zjesz, zależy od twoich upodobań. Może to być owsianka, kanapka pełnoziarnista z żółtym serem czy wędliną, jajecznica z pomidorami, porcja owoców, warzyw. Teraz możesz sobie pozwolić na więcej. Śniadanie na pewno nie odłoży się w postaci wałeczków tłuszczu, bo przecież przed tobą aktywny dzień!