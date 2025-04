Nawet w szary, chłodny ranek możesz poczuć przypływsiłwitalnych i odzyskać dobry nastrój. Do dyspozycji masz całą paletę działań. Od poprawiającego krążenie przeciągania się, przez pobudzający prysznic, po pyszne i zdrowe śniadanie. Radzimy, jak te zwykłe czynności zmienić w dodający energii rytuał.



5 sposobów na poranek pełen energii

1. Przeciągnij się

Najlepiej kilka razy, na dodatek głęboko ziewając. Przeciąganie się rozgrzewa mięśnie. Dzięki temu stają się bardziej elastyczne, a co za tym idzie – odporniejsze na urazy. Jest to też doskonały sposób na poprawienie krążenia krwi. A szybszy jej transport oznacza lepsze dotlenienie mózgu. Ziewanie dodatkowo je potęguje. Powoduje bowiem, że nabieramy do płuc aż pięć razy więcej powietrza niż zwykle!



2. Powoli wstań

Zrywanie się z łóżka wprawia w nerwowy nastrój i grozi urazem. Nie spiesz się zatem! Po prostu powoli przekręć się tak, by leżeć na boku, twarzą w kierunku krawędzi łóżka. Następnie wolno, jednocześnie opuść na podłogę nogi i unieś tułów (podpierając się rękoma). Gdy usiądziesz, pozostań przez chwilę w tej pozycji i dopiero wstań.



3. Weź orzeźwiający prysznic

Spałaś za krótko? W odzyskaniu wigoru pomoże ci chłodna woda, najlepiej o temperaturze 28 st.C. Do mycia użyj kosmetyku o pobudzającym zapachu cytrusów, mięty lub zielonej herbaty. Jeśli masz więcej niż 5 minut, dodatkowo zrób peeling (poprawi krążenie krwi). W osuszoną skórę wklep ulubiony balsam. I możesz się ubierać!



4. Uśmiechnij się

...Następnie stań przed lustrem i przypomnij sobie dowcip, który zawsze cię bawi. Gdy się śmiejemy, w organizmie zwiększa się wydzielanie endorfin, naturalnych opiatów, zwanych hormonami szczęścia. Redukują one ból i odprężają. Śmiech sprawia też, że głębiej oddychamy, dotleniamy się, a krew krąży szybciej. Jest również niczym pigułka wzmacniająca. Wzmaga produkcję limfocytów, a w efekcie stymuluje odporność.

5. Zjedz zdrowe śniadanie

Powinno zapewnić ci zapas energii na cały poranek. Dlatego najlepiej zrobisz, gdy zafundujesz sobie szklankę soku i owsiankę na mleku z dodatkiem suszonych owoców. Zawarte w ziarnach owsa węglowodany powoli wchłaniają się do krwi na długo dając uczucie sytości, a owoce i sok dostarczą organizmowi witamin oraz oczyszczającego błonnika.

Autorka jest dziennikarką "Poradnika domowego".