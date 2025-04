Zdaniem doradców personalnych, gdy przełożony surowo mierzy nas wzrokiem czy wręcz omija z daleka, wzajemne relacje nie są niestety najlepsze. Niewykluczone nawet, że czymś zwierzchnikowi podpadłyśmy. Ale nie ma co załamywać rąk, bo relacje z szefem zawsze można poprawić. Jak? Unikaj zachowań, za którymi żaden zwierzchnik nie przepada. Jest duża szansa, że wtedy wszystko w pracy dobrze się ułoży.

Reklama

1. Podkopywanie autorytetu

Nie chodzi o to byś była lizusem, jednak szefa wypada traktować z właściwym respektem. A to oznacza m.in., że nie powinnaś z niczym zwracać się do jego zwierzchnika, nie konsultując tego uprzednio z bezpośrednim przełożonym. Ten ostatni mógłby to uznać za brak szacunku, co z punktu widzenia szefa jest grzechem niewybaczalnym. Jak się przed nim ustrzec?

► Licz się ze zdaniem zwierzchnika, nie dyskutuj zbyt często z jego poleceniami. Oczywiście masz prawo przedstawić swoje racje. Gdy jednak szef pozostaje nieugięty – podporządkuj się.

► Dwa razy ugryź się w język, nim poddasz w wątpliwość kompetencje przełożonego. I nigdy nie wylewaj mu swoich żalów przy osobach trzecich. Wprawiłabyś wtedy szefa w zakłopotanie i zarobiła u niego duży minus.

► Zauważaj jego obecność. Kiedy pojawia się np. na korytarzu, uśmiechnij się. Uprzejme osoby zawsze mają w pracy lepsze notowania od tych na bakier z etykietą.

2. Za mało samodzielności

Twój szef kieruje sporym zespołem ludzi. W dodatku co chwila ktoś zwraca się do niego z jakąś pilną sprawą. Z pewnością będzie zadowolony, gdy przynajmniej ty nie będziesz mu przeszkadzać, kiedy np. w pośpiechu kończy jakieś ważne zadanie "na wczoraj".

► Nie biegaj pięć razy dziennie do jego gabinetu, aby coś ustalić czy wyjaśnić. W ten sposób wcale nie udowadniasz, że jesteś zaangażowana. Przeciwnie, wprawiasz tylko zapracowanego szefa w zniecierpliwienie.

► Przewiduj możliwe problemy. To pozwoli ci spokojnie znaleźć odpowiedni moment na omówienie ich z przełożonym. Właściwa jest np. ta chwila, gdy drzwi do gabinetu szefa są uchylone.

► Daj się poznać jako osoba z inicjatywą. Masz ciekawy pomysł? Przedstaw go przełożonemu. Rzecz jasna nie wtedy, gdy on spieszy się na jakieś ważne spotkanie.

3. Powielanie błędów

Nie myli się ten, co nic nie robi i twój szef dobrze o tym wie. Jednak, co innego jest się pomylić, a co innego popełnić ten sam błąd kilka razy. W tym drugim przypadku większość przełożonych dostaje białej gorączki!

► Za każdym razem, kiedy zrobisz coś nie tak, staraj się wyciągnąć z tego wnioski na przyszłość ("Aha, muszę takie sprawy wyjaśniać z rachunkowością"). Przełożeni znacznie lepiej oceniają podwładnych, którzy stale się czegoś uczą.

► Zawsze upewniaj szefa, że wiesz, co zrobić, by nie powtórzyć błędu. ("Takie opóźnienie więcej się nie zdarzy. Teraz już będę notować terminy").

► Przepraszaj za swoje błędy. A potem staraj się jak najszybciej poprawić źle wykonaną pracę.

4. Słabe nerwy

Zbyt łatwe poddawanie się emocjom uchodzi za słabość w oczach przełożonego. Lepiej więc trzymać nerwy na wodzy, niż tracić często cierpliwość.

► Szef ocenił twoją pracę niepochlebnie? Nie daj się sprowokować do podniesienia głosu. Różnica zdań między przełożonym a podwładnym jest czymś naturalnym.

- Gdy czujesz, że zbiera ci się na płacz, szybko zejdź przełożonemu z oczu. Możesz np. udać, że musisz szybko gdzieś zatelefonować. To lepsze niż uderzyć w szloch przed szefem. Takie emocjonalne sceny mogą go zwyczajnie irytować.







5. Miganie się od pracy

Zakupy w godzinach służbowych, urlopy nie w porę, spóźnienia... Szefa, który z anielską cierpliwością tolerowałby podobne przewinienia, można ze świecą szukać. Lepiej więc nie ryzykuj!

► Pamiętaj, w biurze pracujesz. Nie trać więc czasu na plotki lub długie przerwy śniadaniowe. To później procentuje w słabych wynikach pracy i... w relacjach z szefem.

► Nie bierz zwolnień z powodu byle kataru. Ani też nie nalegaj na urlop, jeśli w biurze jest gorący okres. Jeśli dobro firmy się dla ciebie liczy, ty liczysz się dla szefa.

► Nie spóźniaj się do biura. Pamiętaj, dla pracodawców punktualność to rzecz święta!

► Szef poprosił cię o pozostanie w firmie dłużej? Zamiast szukać wymówek, okaż zrozumienie. Twoje akcje pójdą w górę!

6. Zadzieranie nosa

Pracownik, który lubi kierować na siebie reflektory, bo uważa się za wielką gwiazdę, traci u przełożonych punkty. Wbrew pozorom, odpowiednio wyważona skromność w relacjach ze zwierzchnikiem popłaca!

► Okazuj uznanie dla kompetencji przełożonego ("Świetny pomysł!"). Nie zaszkodzi też, gdy od czasu do czasu podkreślisz jego wkład w sukcesy firmy. Pamiętaj, szef lubi pochwały nie mniej niż ty!

► Masz ważne stanowisko, a szef każe ci kserować jakieś akta czy zaklejać koperty? Nie okazuj niezadowolenia. Przełożony nie prosiłby cię o to bez istotnych powodów. Jeśli się obruszysz, będzie ci to poczytane za zwykłe zarozumialstwo.

► Nigdy pierwsza nie wychodź do szefa z propozycją mówienia sobie wzajemnie po imieniu. Taka inicjatywa zawsze powinna wyjść od przełożonego. Wezwana do zwierzchnika nie siadaj bez zaproszenia i pamiętaj – to szef pierwszy podaje rękę swojemu podwładnemu, nie odwrotnie.

► Na delegacjach raczej nie rozbijaj się taksówkami. Ani też nie funduj sobie posiłków w lokalach o słonych cenach. Pamiętaj, dla szefa takie wydatki niekoniecznie będą uzasadnione.

7. Stanie z boku

Izolowanie się, nadmierny dystans, niechęć do współpracy z innymi... Te cechy są źle widziane przez przełożonych, bo zdradzają brak identyfikacji z firmą, więc nie pozwól im dojść do głosu!

► Staraj się być dobrym graczem zespołowym. Żyj z kolegami w przyjaźni, ciesz się z sukcesów firmy, reaguj na sytuacje awaryjne (np. potrzebny jest ktoś na zastępstwo w innym dziale). Wysyłasz wtedy szefowi sygnał: jestem lojalna!

► Bądź w biurze widoczna. Zgłaszaj pomysły, wyjaśniaj niejasności, zabieraj głos na zebraniach. Umiejętną autopromocją możesz w oczach szefa wiele zyskać!

► Nie wymiguj się od imprez firmowych (np. z okazji Gwiazdki). Twoja nieobecność mogłaby zostać odebrana jako chęć dystansowania się od zespołu, co nie byłoby dobrze widziane przez szefa.

Reklama