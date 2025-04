Według naukowców nasze ciało ma możliwość przeżycia w niezłej formie 120 lat. Aby to się udało, potrzebujemy przede wszystkim zdrowego stylu życia. Oto, na co warto postawić, by czuć się doskonale i łatwiej radzić sobie z zadaniami, jakie stawia przed nami życie.

5 nawyków, które dodadzą Ci energii:

1. Dbaj o dietę i miej umiar w jedzeniu

Wszystkie potrzebne składniki odżywcze, np. witaminy, minerały, białko, tłuszcze i węglowodany znajdziesz w jedzeniu. Najlepsze pokarmy dla każdego z nas to warzywa i owoce, tłuste ryby morskie, produkty pełnoziarniste, nasiona, pestki i orzechy, oliwa, olej rzepakowy. Zadbaj, by mieć ich pod dostatkiem (ile ich potrzebujesz dowiesz się z piramidy żywienia). Tylko nie przesadzaj z ilością! Każdy posiłek kończ z poczuciem niedosytu. Badania potwierdzają że osoby, które się nie przejadają są zdrowsze, nie grozi im otyłość, nadciśnienie i cukrzyca. I czują się lepiej, bo układ pokarmowy nie jest przeciążony. A to sprawia, że mają więcej energii!

2. Pokochaj aktywność fizyczną

Popularne powiedzenie mówi, że ruch może zastąpić prawie każdy lek, ale wszystkie leki razem wzięte na pewno nie zastąpią ruchu. Zgadzają się z tym wszyscy specjaliści, łącznie z największymi autorytetami zgromadzonymi w Światowej Organizacji Zdrowia. Aby aktywność fizyczna dawała pozytywne rezultaty, trzeba odpowiednio ją sobie dawkować. Jeśli będziesz ćwiczyć 30 min 5 razy w tygodniu, poczujesz się sprawniejsza fizycznie i szczęśliwsza, bo wysiłek sprawi, że organizm wytworzy więcej endorfin, czyli tzw. hormonów szczęścia.

3. Naucz się wypoczywać

Zadbaj przede wszystkim o stałe godziny snu. Dzięki temu, że twój rytm dobowy będzie uporządkowany, a prawidłowy układ hormonalny w organizmie zostanie zachowany. To z kolei spowoduje lepsze samopoczucie. Pilnuj też, żeby spać co najmniej 7 godzin na dobę. Dzięki temu nie będziesz tyć! Gdy jesteś wyspana, masz mniejszą chęć na wysokokaloryczne produkty z dużą ilością węglowodanów prostych, takie jak słodycze, a także produkty solone. Wykluczając je z diety zyskasz lepsze samopoczucie, bo tego typu smakołyki sprawiają, że czujesz się senna i ociężała.

4. Odreagowuj stres

Wiadomo, codziennych trosk nie da się uniknąć. Ważne jest jednak, by nie pochłaniały cię całkowicie! W zachowaniu dobrej kondycji psychicznej bardzo pomaga aktywność fizyczna, ale także kontakt z naturą, uprawianie hobby, pogoda ducha, poczucie humoru. Korzystaj z tego!

5. Wspieraj układ krwionośny

Gdy krew lepiej krąży, wszystkie organy są doskonale odżywione. Także mózg, który dzięki temu działa sprawniej. Aby krew krążyła żwawo, bierz co rano naprzemienny prysznic, a potem masuj skórę szorstką gąbką. To sprawi, że od rana będzie cię rozpierać energia.

