Trenerzy prowadzący szkolenia dla osób przygotowujących się do wprowadzenia w swoim życiu poważnych zmian radzą, by podejść do tego metodycznie.

Reklama

1. Wyznacz cel i termin

Zacznij od wyznaczenia sobie ściśle określonego celu i terminu, w którym go zrealizujesz. Niesprecyzowane plany typu: "Zadbam o siebie" czy "Nauczę się pływać" zamień na konkret, np. "Będę gimnastykować się przez godzinę trzy razy w tygodniu", "Do wakacji będę przepływać 50 metrów pod wodą".

2. Określ warunki

Ustal też, jakie warunki muszą zostać spełnione, żeby udało ci się zrealizować zamierzenia. Załóżmy, że masz małe dzieci. Ktoś będzie musiał się nimi zająć, byś ty mogła ćwiczyć. Do realizacji planu będziesz więc musiała zaangażować np. partnera. Z reguły najłatwiej to zrobić stawiając na wspólne wartości. Wytłumacz mężowi, że ćwiczenia poprawią ci samopoczucie, co wpłynie pozytywnie na całą rodzinę. A jeśli nauczysz się pływać, latem będziecie mogli razem wybrać się na kajaki. Tak więc wszyscy na tym skorzystają.

3. Ułatw sobie zmianę

Wprowadzanie w życiu zmian nie byłoby takim wyzwaniem, gdybyśmy na drodze do celu nie spotykali żadnych przeszkód. Dobrze się na nie przygotuj, a wówczas drobne trudności nie uniemożliwią ci realizacji planów. Przechowuj matę do ćwiczeń w zasięgu ręki, tak byś mogła po nią sięgnąć, gdy nabierzesz ochoty na gimnastykę. Skompletuj rzeczy potrzebne na basen i spakuj je do torby, którą powiesisz przy drzwiach wejściowych. Jeśli nie będziesz musiała szukać klapek i kostiumu, wyjście na pływalnię będzie o wiele prostsze.

4. Zastosuj metodę drobnych kroków

Pamiętaj, że duże przedsięwzięcia przerażają bardziej niż małe. Dlatego podziel zadanie na etapy. Nie zakładaj, że nauczysz się języka w pół roku. Ustal, że opanujesz pięć słówek dziennie. Po sześciu miesiącach będziesz ich znała 900!

6. Utrwalaj sukcesy

Wprowadzanie zmiany jest dużym wyzwaniem. Ale wytrwanie w niej jeszcze większym. Dlatego, gdy uda ci się ją zapoczątkować, nie pozostawiaj spraw swojemu biegowi, tylko tak ułóż kalendarz, by nie zabrakło ci czasu na kontynuację działania. To pozwoli ci skoncentrować się na zadaniu i wytrwać w postanowieniu.

7. Nie przesadzaj z nagrodami

Nie nagradzaj się za wszystkie sukcesy. To sprawia, że za każde kolejne osiągnięcie oczekujemy większej gratyfikacji. Jeśli jej nie otrzymujemy, czujemy się rozczarowani i zniechęceni do pracy. Dlatego jako nagrodę traktuj fakt, że zbliżasz się do celu.

Reklama

Chcesz wiedzie więcej? Przeczytaj:

Jak ułatwić sobie wprowadzanie zmian?

Znajdź odwagę do zmiany na lepsze!

5 książek o tym, jak zmienić swoje życie na lepsze