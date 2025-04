Psychopata to człowiek z zaburzeniem osobowości zaliczanym do antyspołecznych zaburzeń osobowości lub osobowości dyssocjalnej - ten problem może dotyczyć nawet 3% społeczeństwa. Psychopatami są nie tylko przestępcy, jak się powszechnie sądzi, ale są nimi również osoby odnoszące sukcesy w różnych dziedzinach, np. biznesie czy nauce, które nie popadają w konflikty z prawem. Kontakt z psychopatą staje się prędzej czy później źródłem przykrości i bólu. Czy można mu jakoś dopiec? Skłonić do zmiany zachowania i poprawy?

Charakterystyczne dla psychopaty jest to, że ma zaburzone odczuwanie emocji i empatii, a jego działaniami kieruje bezwzględne dążenie do postawionych sobie celów. Psychopata nie liczy się przy tym z zasadami i normami powszechnie obowiązującymi w społeczeństwie, lecz kieruje się własnym systemem wartości. Przez jego zaburzone odczuwanie strachu, lęku i nieumiejętność wyciągania wniosków z błędów, postępuje często w sposób niemoralny i krzywdzący.

Psychopata czuje przede wszystkim potrzebę zaspokojenia swoich potrzeb. Te potrzeby są różne. Na ogół jest to pożądanie bycia osobą decydującą i całkowicie niezależną. Psychopata lubi ryzyko i władzę. Uczucia, nawet najbliższych osób, które są w stanie wiele dla niego zrobić, nie są dla niego ważne. Nie czuje strachu przed odrzuceniem bliskich czy utratą zaufania.

Cechy psychopaty:

nie ma empatii,

jest pewny siebie,

jest impulsywny, często agresywny,

ma obniżone poczucie strachu i lęku,

uwielbia ryzyko,

nie ma wyrzutów sumienia,

kłamie i manipuluje,

unika odpowiedzialności,

ważne dla niego jest "tu i teraz", nie martwi się konsekwencjami i nie uczy na błędach.

Dopiec psychopacie jest trudno, ponieważ osoba z tym zaburzeniem osobowości, nie przejmuje się zdaniem i uczuciami innych, ani porażką. Gdy rozmawiamy z osobą bez tego zaburzenia, to zdolność do współodczuwania emocji czy lęk przed konsekwencjami, mogą wpłynąć korzystnie na jej zachowanie. U psychopaty nie powinniśmy tego oczekiwać.

To, co jest na przekór psychopacie, to:

brak reakcji na jego manipulacje,

czujność na kłamstwa,

ograniczone zaufanie,

unikanie kłótni z nim (na ogół do niczego dobrego nie prowadzi),

niezdradzanie swoich słabości (psychopata wykorzysta je przeciwko nam),

powstrzymanie się od nadmiernej wylewności,

racjonalne myślnie zamiast współczucia lub poczucia winy wywołanych często manipulacjami i kłamstwem psychopaty.

Pewną formą dokuczenia psychopacie może być pozbawienie go władzy, dominacji czy niezależności, czyli wartości, na których mu zależy. Powoduje to u niego dyskomfort. Natomiast zdrowa relacja oparta na miłości, wzajemnym szacunku czy zaufaniu nie leży w kręgu zainteresowań takiej osoby.

Psychopata bez skrupułów dąży do zaspokojenia swoich pragnień, często krzywdząc ludzi, dlatego bardzo trudno jemu wyrządzić krzywdę. On tej krzywdy nie odczuje tak, jak odczuwa ją większość ludzi. Psychopacie nie zależy na poprawie swojego zachowania, dopóki realizuje swoje potrzeby.

Psychopatia to trwałe zaburzenie osobowości, a to oznacza, że typowych cech - takich jak brak empatii, strachu czy wyrzutów sumienia - nie da się zmienić. Taka osoba może jednak nauczyć się strategii postępowania, które umożliwią jej funkcjonowanie w taki sposób, żeby nie krzywdzić innych. Pomaga w tym specjalista, np. psychoterapeuta. Jest jeden warunek - psychopata musi chcieć się zmienić, a to na ogół się nie dzieje. Szczególnie jeśli osiąga, co zaplanował.

Należy pamiętać, że psychopaci to osoby groźne, które działają impulsywnie i nie odczuwają wyrzutów sumienia, dlatego ich zachowania mogą być nieprzewidywalne i niezrozumiałe. Czy warto szukać sposobów na taką osobę? Nie warto tego robić.

Najlepiej, o ile to możliwe, zrezygnować z kontaktów z człowiekiem, który ma cechy osobowości psychopatycznej. Nie warto wdawać się w dyskusję, ponieważ taka osoba posunie się do manipulacji i kłamstw, aby osiągnąć swój cel. Doskonale potrafi wykorzystać słabości swojego rozmówcy oraz odwrócić sytuację tak, żeby siebie wybielić. W innym przypadku kontakt z psychopatą najlepiej ograniczyć do całkowitego minimum.

