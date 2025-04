Coraz więcej stresu

Świat naszego dzieciństwa różni się znacznie od świata, w którym odnaleźć się muszą nasze dzieci.

Obecnie na każdym kroku jesteśmy wystawieni na działanie czynników wywołujących stres, o których dawniej nikt nawet nie słyszał.

Co robi dziecko, gdy się stresuje?

Jeśli chodzi o sposoby na stres, wśród najbardziej popularnych znalazły się: podejmowanie się zajmujących czynności (52%), słuchanie muzyki (44%) oraz oglądanie telewizji lub granie w gry wideo (42%).

Pozytywnym faktem jest to, że aż 75% ankietowanych młodych ludzi stwierdziło, że w ciężkich chwilach swojego życia odczuwa potrzebę spędzania czasu z rodzicami.

Może to ułatwić zbliżenie się do dziecka i wypróbowanie zaprezentowanych tu technik. Strategie te nie tylko ułatwią dzieciom zapanowanie nad stresem, ale pozwolą Wam spędzić trochę czasu w gronie rodzinnym.

Zobacz też: Dlaczego chwalenie dziecka jest ważne?

Małe dziecko – mały stres?

Jeśli chodzi o stres wśród polskich dzieci i młodzieży, z opublikowanego przez GUS w 2004 roku Stanu Zdrowia Ludności Polski wynika, że większość dzieci raczej pozytywnie ocenia swój stan psychofizyczny, jednak ocena ta zmienia się wraz z wiekiem.

Im młodsze jest dziecko, tym lepiej ocenia ono swój stan psychiczny, nastrój czy relacje z rówieśnikami. Tendencja ta jest szczególnie widoczna na podstawie oceny własnego samopoczucia w odniesieniu do środowiska szkolnego przez dzieci w różnym wieku.

Zobacz też: Kiedy nie należy odmawiać dziecku?

Fragment pochodzi z książki „Rozwój inteligencji emocjonalnej Twojego dziecka. Przewodnik świadomego rodzica” Lindy Lantieri i Daniela Golemana (Wydawnictwo Helion, 2009). Publikacja za wiedzą wydawcy.

Reklama