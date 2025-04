1. Zatrzymaj się

Co dzisiaj robiłaś? Z pewnością byłaś zajęta, w pośpiechu starałaś się załatwić wiele spraw, żeby zdążyć ze wszystkim na czas. Nic dziwnego, że jesteś zmęczona i wyczerpana. Wyznacz sobie każdego dnia 20-30 minut czasu tylko dla siebie. Niech to będzie czas na odpoczynek, medytacje, spacer, czytanie lub na „nic nierobienie”. Staraj się to robić regularnie, a docenisz jak ważna jest chwila oddechu i oderwania się od spraw i problemów zawodowych. Ta chwila relaksu i zatrzymania się w wirze codziennych spraw poprawi Twoje zdrowie, samopoczucie oraz sprawi, że będziesz mniej podatna na problemy związane ze stresem i wypaleniem zawodowym.

2. Odpoczywaj po pracy

Większość z nas uważa, że potrafi odpoczywać. Po pracy siadamy więc przed telewizorem albo jedziemy do centrów handlowych na zakupy. To jednak nie jest odpoczynek. Z zakupów wracamy zmęczeni, podirytowani, a stojąc w korku w drodze do domu, obrzucamy nerwowym spojrzeniem innych kierowców. To nierozładowane napięcie wcześniej czy późnej da się nam we znaki i coraz bardziej będziemy się czuli przepracowani, zestresowani i wiecznie zmęczeni.

Dlatego po pracy warto jest odpoczywać czynne, np. grając w tenisa, spacerując, pływając, lub biernie, np. medytując, zażywając masaży relaksujących. Każdy z nas odpoczywa inaczej. Czasem po ciężkim dniu w pracy mamy ochotę tylko na kąpiel i wcześniejszy sen. To także dobry sposób na wypoczynek. Wsłuchujmy się zatem w nasz organizm, a on podpowie nam jak chce się zrelaksować.

3. Bierz urlop

Liczy się nie tylko długość urlopu, ale także sposób, w jaki go spędzamy. Dla ludzi pracujących ważna jest zmiana dotychczasowego stylu życia, związanego z pracą, a także zmiana środowiska. Lepiej nie spędzać urlopu w domu, bo w domu zawsze znajdziemy „coś do roboty”, np. napisanie zaległego raportu, mały remont.

„Wyjedź” to złota zasada dla tych, którzy lepiej odpoczywają, gdy są z dala od biura, firmy, szefa i obowiązków, nawet tych domowych.

Sposób spędzania urlopu, podobnie jak rodzaj wykonywanej pracy, uzależniony jest od naszego temperamentu. Jeden człowiek preferuje leżenie całymi dniami na plaży i czytanie książek, inny natomiast intensywne zwiedzanie, podróże lub uprawianie sportów ekstremalnych.

4. Zrób coś tylko dla siebie

Ustaw siebie przynajmniej raz na równi z innymi osobami: małżonkiem, przyjaciółmi, przełożonymi lub kolegami z pracy. Bądź dla siebie chociaż w połowie tak dobry, jak dla innych. Przestań martwić się o reakcje i samopoczucie otoczenia, zadbaj o własną przyjemność. Zrób coś tylko i wyłącznie dla siebie. Dopieść własną duszę i ciało. Idź na ciekawą wystawę, weź relaksującą kąpiel w oparach aromatycznych olejków, zapisz się na egzotyczny masaż, pojedź na weekend do SPA lub skończ kurs wspinaczkowy.

5. Rzuć się w wir spontaniczności

Zamiast planować kolejny perfekcyjnie zaplanowany weekend, otwórz się na niespodzianki. Daj rodzinie lub przyjaciołom wolną rękę w wyborze formy spędzenia wolnego czasu. Idź na żywioł i pamiętaj, że odpoczynek nie musi być perfekcyjnie i skrupulatnie zaplanowany. Czasem warto zakosztować spontaniczności. Otwórz się na nadchodzącą sobotę, powitaj ją z uśmiechem i ciekawością.

Pamiętaj! To jak odpoczywamy i ile czasu potrzebujemy na efektywny wypoczynek, to kwestia naszych indywidualnych potrzeb. Są tacy wśród nas, którzy potrafią doskonale zregenerować siły w weekend, natomiast inni potrzebują dwóch tygodni, by efektywnie wypocząć i z ochotą wrócić do pracy zawodowej. Jak więc efektywnie odpoczywać? Sekretem tych, którzy potrafią wypoczywać, jest zasada „zdrowego dystansu” czyli o sprawach i problemach zawodowych przestają myśleć już w momencie, kiedy wychodząc z pracy, przekraczają próg biura.