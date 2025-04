Codziennie dostajemy setki sygnałów, jak wygląda idealna sylwetka. Wakacje jeszcze potęgują to szaleństwo. Najlepiej, żeby na plaży już być opalonym i szczupłym. Prasa, Internet, znajomi prześcigają się w propozycjach, jak schudnąć do urlopu. Taka presja nie służy odpoczynkowi. Co zrobić, żeby w wakacje cieszyć się jedzeniem bez wyrzutów sumienia?

Jedz zdrowo i poznaj siebie

Kiedy jesteśmy na wakacjach mamy często okazję do spróbowania nowych potraw, smaków. Żeby z tego korzystać, warto pamiętać, że jedzenie nie służy tylko do podtrzymania przy życiu ani nie jest naszym wrogiem w walce o piękną sylwetkę. Jedzenie to sposób na poznanie innych osób, ale także poznanie siebie. Sprawdzenie, które smaki lubisz, co sprawia ci przyjemność, jakie masz upodobania, niezależnie od rad dietetyków i znajomych.

Jak jeść zdrowo? Zwróć uwagę na swój talerz!

Uważność to szczególny rodzaj uwagi – świadomej i skierowanej na bieżącą chwilę. Wakacje pełne nowych smaków i zapachówsą wspaniałą okazją do wytworzenia w sobie nawyku uważnego jedzenia. Możemy koncentrować się na różnych zmysłach: smaku, węchu, dotyku, wzroku. Możemy być świadomi otoczenia, w którym jemy, naszego ciała i umysłu. Możemy tak rozplanować swój czas, żeby jeść bez pośpiechu.

Takie podejście do jedzenia może zaowocować także dodatkową zaletę – jedząc uważnie, ciężko się przejeść. Sprawdzając sygnały płynące z naszego ciała, koncentrując się na potrawach, sprawiamy, że trudniej jest nam przegapić informację, że już wystarczy.

Jak jeść zdrowo? Podstawowe zasady

Wskazówki, z których możemy korzystać ucząc się uważnie jeść, są proste i można je odnieść właściwie do każdej czynności. Dobrze jest się skupić, zwolnić, pamiętać o dobrym bezwysiłkowym oddychaniu, używaniu wszystkich zmysłów. Jeśli się do nich będziemy stosować, możemy wkrótce zauważyć, że łatwiej nam się cieszyć chwilą.

W wakacje poznaj siebie lepiej

Jak odpocząć na urlopie?

Agata Seweryn – psycholog, przyjmuje w ośrodku Pomoc Psychologiczna "Swoją Drogą" (www.swoja-droga.pl). Prowadzi konsultacje psychologiczne i terapię indywidualną.