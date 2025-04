Czułe gesty i słowa są obowiązkowe

Nawet bardzo zapracowani znajdźcie w ciągu dnia chwilę, by okazać sobie uczucia. On umył naczynia po obiedzie, choć to była twoja kolej? Daj mu w nagrodę całusa. Mów często, co w nim lubisz, czasem pogładź go bez powodu lub poproś, by położył ci głowę na kolanach, gdy razem oglądacie telewizję. To będzie procentowało, bo pieszczoty, pochwały, przytulanie pobudzają w ustroju produkcję oksytocyny – hormonu, który umacnia miłosne więzy.



Koniecznie znajdźcie czas na rozmowy

Nie rozmawiajcie jednak tylko o tym, kto zrobi zakupy, czy wyrzuci śmieci. Dzielcie się ze sobą swoimi odczuciami, marzeniami, zauważajcie, jak wspaniale jest wspólnie zasiąść do niedzielnego obiadu albo wybrać się na rodzinny spacer z dziećmi. Nieraz cię nudzi to, co partner mówi? Mimo to patrz mu w oczy i słuchaj. On też niech nie zasłania się gazetą, gdy opowiadasz mu, np. co ci się śniło czy

o spotkaniu z koleżanką. To ważne, udowodniono bowiem, że najbardziej udane są te związki, w których partnerzy dużo o sobie wiedzą.

Niespodzianki są mile widziane

Jakie? Upiecz mężowi wspaniały tort na urodziny, czy zorganizuj czasem romantyczną kolację z lampką wina. Możesz też wysłać partnerowi do pracy erotycznego SMS-a z opisem tego, na co będziesz miała ochotę po jego powrocie do domu. On oczywiście także nie powinien czekać na specjalną okazję, by zaproponować ci wypad do kina, podać śniadanie do łóżka czy kupić kwiaty. Pamiętajcie, wrogiem miłości jest rutyna. Przełamujcie ją!

Konflikty nie muszą was dzielić

O problemach zawsze rozmawiajcie spokojnie i rzeczowo. A zwroty: „Powinieneś”, „Musisz” zmieńcie na łagodniejsze („Zależy mi...”, „Może mógłbyś...”). Co jednak zrobić, gdy w kłótni poniosą was emocje i padną słowa o mocy pocisku? Postarajcie się pogodzić jeszcze przed nocą. Zaczynając każdy nowy dzień w zgodzie, będziecie mogli być o wasz związek absolutnie spokojni.

Miłość potrzebuje swobody

Dużo czasu spędzajcie razem, bo to partnerów bardzo ze sobą wiąże. Nawet wspólne szykowanie posiłków czy oglądanie telewizji pozwoli wam to odczuć. Ale uwaga! Nie pomylcie bliskości z zaborczością i przyznajcie sobie też prawo do chwil samotności. Masz ochotę spotkać się czasem sama z koleżankami?

A więc zrób to. Lecz mężowi także pozwól czasem na piwo, brydża czy mecz w męskim gronie. To ważne, bo brak wolności w związku potrafi zniszczyć nawet największe uczucie.

Uprzejmość jest bardzo ważna

Nigdy nie zapominajcie o takich słowach, jak: dziękuję, przepraszam, proszę. On wstawał w nocy do dziecka? Zawiózł do lekarza twoją mamę? Okaż wdzięczność. Nie przyjmuj stanowiska, że skoro jesteście małżeństwem, wszystko ci się należy. Dobre maniery to wyraz szacunku dla drugiej osoby, a bez tego trudno w ogóle mówić o pielęgnowaniu uczuć.