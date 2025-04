Jeśli kiedyś się nad tym zastanawiałeś, to niestety nie znajdziesz tu prostej odpowiedzi. Brzmi to może banalnie, ale każda kobieta kocha na swój unikatowy sposób. Aby ułatwić Ci zrozumienie partnerki, przedstawiamy kilka typów kobiet kochających w specyficzny sposób.



Kobiety, jako istoty nad wyraz emocjonalne, są targane skrajnymi emocjami. Wielki wkład i miłość, które inwestują w związek, muszą być doceniane. Zadanie niby łatwe, zwłaszcza na początku, gdy oboje jesteście sobą zauroczeni. Później romantyczne wiersze zamieniają się w codzienne, bardzo przyziemne obowiązki. Generalizując - kobiety mają różne "zrywy" przeplatane często pretensjami. O co? Najczęściej o to, że za mało się starasz. Ale jak doceniać pranie skarpetek i przyrządzanie obiadu skoro całe życie robiła to jakaś kobieta (mama, siostra, babcia, itd). Reszta historii partnerskiej dla każdego jest już inna.

Im kobieta bardziej skryta, tym intensywniej odbiera wszystkie relacje zewnętrzne. W jej głowie, niemal przez 24 godziny na dobę, kotłują się myśli. Analizuje każdy gest i słowo. Kobieta "outsider" niekoniecznie musi być osobą wstydliwą dla otocznia. Często są nimi dusze towarzystwa, które wracając do domu czują nieustanny brak czegoś. Co jakiś czas pojawia się przekonanie, że mają tylko siebie. Aby dotrzeć do takiej kobiety, pamiętaj, byś w zamian za jej troskę był wobec niej szczery i dużo z nią rozmawiał. To skutecznie uspokoi jej myśli i wynikającą z nich niepewność. Dobry humor ma wtedy tendencję zwyżkową i chętniej sprawi Ci miłą niespodziankę, którą tak lubisz.

Kobiety z przeszłością i urazami miewają bardzo niską samoocenę. Życie z nimi jest trudne, ale wysiłek bywa sowicie nagradzany. Wahania nastrojów bywają ogromne. Uprzedzenia spowodowane wcześniejszą krzywdą, wyrządzoną przez bliską osobę, nie pozwalają do końca zaufać partnerowi. Takie kobiety bywają smutne i przesiąknięte uczuciem, że nie są spełnione w życiu. Na przemian oddalają się, by za chwilę być znów bardzo blisko Ciebie. Możesz mieć pewność, że kochają szczerze, ale nie do końca szczęśliwe... i być może zawsze już tak będzie. Mogą reagować na drobne kłótnie bardzo ekspresywnie. Sposobem na poprawienie relacji jest okazywanie dużej troski i opieki. Staraj się o ciepłe chwile, których zastąpią wspomnienia tych gorszych. Musisz codziennie uczyć ją optymizmu.

Kobiety silne psychicznie, ale zagubione. Ich bogate doświadczenia życiowe wzmagają w nich siłę. Jest to jednak tylko umiejętność przetrwania kolejnych zawodów. Często stawiają wszytko na jedną kartę, a gdy się nie uda - na kolejną. Silne i zdystansowane, są trudnym orzechem do zgryzienia. Kluczem do ich spokoju ducha jest przyziemność. Jeśli obudzisz w niej instynkt do kochania i... robienia obiadu, to będzie wiedzieć, że jest bardzo potrzebna. Udobruchane i, brzydko mówiąc, ujarzmione kochają mocno z najprawdziwszym oddaniem. Możesz być pewny, że będziesz dla niej najważniejszy. Pamiętaj jak bardzo się stara i mów jej o tym.

Kobiety konsumpcyjne, które ciężko jest zarazić miłością. Ich kokon jest tak twardy, że dotarcie do nich graniczy z cudem, zwłaszcza jeśli same tego nie chcą. Często uważane za puste i powierzchowne, nie do końca takie są. Wyrachowanie wynika zazwyczaj z urazu i zazdrości o inne osoby. Kolejne prezenty kojarzone są z fizycznym przedmiotem miłości i jej dowodem. Ciężko im poczuć głębokie uczucie. Tak naprawdę, boja się miłości i tylko one mogą zadecydować, czy otworzą dla Ciebie swoje serce. Możesz zrobić dla niej wszytko, bez jakiejkolwiek gwarancji na coś więcej.

Te kilka typów kobiet są w rzeczywistości cząstką każdej z nas. W życiu dotykają nas różne sytuacje i odmienne relacje. Zgodnie ze złotą zasadą - kobieta zmienną jest - weź głęboki wdech i przytul swoją zakochaną złośnicę. Pamiętaj o rozmowach, bo oboje jesteście w ciągłej podroży. Podążajcie w tym samym kierunku a miłość niech zrekompensuje drobne niedociągnięcia.