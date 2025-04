Osoby, które są przekonane, że mają wpływ i mogą kontrolować to, co co im się zdarza w życiu, dobrze odnajdują się w różnych wyzwaniach, odważnie stawiają czoła przeciwnościom, są pewne siebie. Jak czuć się dobrze w ważnych dla nas sytuacjach?

Jak odzyskać poczucie kontroli nad sytuacją?

Przede wszystkim warto jest poświęcić chwilę na zatrzymanie się nad pytaniem: „Co mogę zrobić w tej sytuacji?“, „Jaki mam wpływ na to, co się ze mną dzieje?“, „Jaki mam teraz wybór?“. Często po takiej analizie okazuje się, że mamy dużo więcej możliwości niż wydawało się nam na początku. Warto tylko dać sobie chwilę na poszukanie go.

Aby łatwiej było ci korzystać z tej cennej umiejętności, ćwicz ją. Sprawdzaj w wielu momentach, jak decydujesz o wydarzeniach. Jeśli znajomi proponują wyjście do restauracji, sprawdzaj, na którą masz ochotę. Czy zgadzasz się z przekonaniem, czy „dla świętego spokoju“ lub aby nikogo nie urazić. Jak odkryjesz, że coś robisz bez przekonania, spróbuj to zmienić. To znowu masz co najmniej dwa wyjścia – możesz zaproponować inną restaurację lub sposób spędzenia czasu, ale możesz też tego zaniechać. Warto podkreślić, że takie wycofanie się również jest wyborem. To tu decydujesz o tym, że nie forsujesz swojego pomysłu. Chodzi o poczucie odpowiedzialności za swoje życie.

Pytaj, sprawdzaj, proponuj

Są miejsca, w których łatwo stracić poczucie kontroli nad tym, co nam się przydarza. To na przykład urzędy lub szpitale. Niektóre osoby, znajdując się w szpitalu, tracą poczucie podmiotowości, czują się jakby znalazły się w miejscu, w którym to ktoś inny wciąż decyduje o ich losie. Podporządkowanie się rytmowi życia instytucji, zdanie się na opinię ekspertów w sprawie własnego zdrowia – to wszystko może sprawić, że zamiast zachowywać się jak dorośli, stajemy się bezbronni. Jednak tak nie musi być. Jeśli podczas jakiegoś badania odczuwamy dyskomfort, to przecież możemy o tym poinformować lekarza i zapytać go o możliwość zmiany. Jeśli ktoś decyduje o naszym leczeniu, to przecież możemy porozmawiać z tą osobą na temat możliwych alternatyw. Jeśli nie odpowiada nam nasz lekarz, to przecież możemy poszukać innego.

Nie jesteśmy „wrzuceni“ w życie, możemy sprawdzać, jakie mamy możliwości w każdej sytuacji, proponować , pytać, prosić o zmianę. Nie czekaj więc, aż ktoś zrobi coś za ciebie - sama możesz decydować o swoim życiu!

Agata Seweryn – psycholog, przyjmuje w ośrodku Pomoc Psychologiczna "Swoją Drogą" (www.swoja-droga.pl). Prowadzi konsultacje psychologiczne i terapię indywidualną.