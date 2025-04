Każdy z nas codziennie buduje poczucie własnej wartości. Na naszą samoocenę mają wpływ różnego rodzaju doświadczenia, sukcesy i porażki na różnych płaszczyzna życia, a także opinie innych. W procesie kształtowania i pielęgnowania poczucia własnej wartości ważna jest świadomość własnych wad i zalet, samoakceptacja, asertywność, osiągnięcia.

Istotne jest, by opinia na swój temat była realistyczna, byśmy do jej kształtowania nie wykorzystywali jedynie negatywnych uczuć i napięć zrodzonych podczas wydarzeń naznaczonych porażkami.

Myśli typu: „jestem złą matką”, „niczego nie potrafię zrobić”, „nie mam żadnej wiedzy” pojawiają się często automatycznie w konkretnych, powtarzających się sytuacjach, gdy kierują nami negatywne emocje, to one nawarstwiają krytyczne myśli o niedoskonałościach i brakach.

Okiełznanie myśli - ćwiczenia

W okiełzaniu negatywnych myśli pomocne jest ćwiczenie, do którego realizacji należy narysować tabelkę i przypomnieć sobie 2-3 sytuacje, podczas których pojawiły się negatywne myśli.

1 kolumna – Sytuacje

- należy opisać sytuację, podczas której pojawiły się negatywne myśli

2 kolumna – Niepochlebne opinie

- należy opisać myśli, które się pojawiły podczas trudnej sytuacji

(np. niczego nie umiem, jestem za słaba, nie mam żadnej wiedzy, inni są lepsi ode mnie)

3 kolumna – Negatywne uczucia

- należy zidentyfikować i nazwać negatywne uczucia, które się pojawiły wraz z daną myślą (np. smutek, przygnębienie, strach, frustracja, rezygnacja)

4 kolumna – Myśli urealniające

- należy wpisać myśli urealniające, czyli takie, które poddają w wątpliwość myśli niepochlebne, konfrontują je z faktami, poddają weryfikacji

5 kolumna – Pozytywne uczucia

- należy zastanowić się chwilę i wpisać, jakie uczucia pojawiają się w Tobie teraz, kiedy znalazłaś myśl urealniającą (np. ulga, radość, satysfakcja, energia)

- najczęściej wtedy pojawia się ulga i radość, czyli uczucia pozytywne.

Wykonanie ćwiczenia można rozłożyć na kilka dni, jeśli pojawia się trudności ze znalezieniem myśli urealniającej. Odbudowywanie własnej wartości należy zacząć od nauczenia się wpływania na myśli negatywne po przez ich urealnianie.

