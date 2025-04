Czy leki są bezpieczne?

To bardzo częste pytanie stawiane lekarzowi przez rodzinę osoby chorej psychicznie. Niestety, lekarz nie może przewidzieć jak lekarstwa stosowane w terapii mogą wpłynąć na organizm pacjenta. Czasami medykamenty mogą spowodować, że chory po leczeniu będzie wolniej reagował na niektóre bodźce. Mogą wywołać także zaburzenia rytmu snu i czuwania, obniżenie nastroju, obniżenie zdolności koncentracji i zaburzenia pamięci, brak ochoty na seks.

Jak wpłynie na niego choroba?

Za wyżej wymienione schorzenia mogą odpowiadać nie tylko lekarstwa, ale właśnie choroba. Osoba chora psychicznie nieco inaczej odbiera rzeczywistość niż zdrowa. To, co nam wydaje się dobre, może być postrzegane przez chorego jako złe czy krzywdzące. Mogą także zmienić się jego upodobania co do ulubionych rzeczy.

Osoba cierpiąca na zaburzenia psychiczne może zachowywać się zupełnie inaczej niż przed chorobą. Mogą pojawić się nowe cechy charakteru, które wcześniej były ukryte głęboko w nieświadomości chorego. Ujawniają się dopiero teraz, gdy chory nie dostrzega żadnych barier.

Choroba kontra charakter

Czasami zdarza się, że zachowania wywołane przez chorobę są mylone z cechami charakteru. Najczęściej sytuacja taka ma miejsce u chorych na depresję.

Stany depresyjne, które cechują się poczuciem pustki i beznadziei u chorego, wielkim smutkiem czy długimi rozmyślaniami wcale nie muszą oznaczać, że chory nagle zaczął tak dużo myśleć o sobie i swoim życiu. Depresja może także zaburzać relacje chorego z innymi osobami. Szczególnie bolesny może być brak okazywania sobie uczuć i praktycznie niemożność ich odczuwania.

Niestety może być też i tak, że chory przez całe tygodnie nie będzie zauważał istnienia innych osób. To jest jedynie objaw choroby, który wcale nie oznacza, że uczucia do bliskich zniknęły.

Choroba psychiczna – choroba przewlekła?

Niestety choroby psychiczne mają to do siebie, że ich przebieg jest przewlekły. Często po wyleczeniu jednego epizodu może nastąpić drugi. Nie można przewidzieć kiedy będzie nawrót choroby. U niektórych osób może wystąpić po kilkunastu lub kilkudziesięciu latach, a u innych może być to kwestia zaledwie dni.

Czy on w ogóle wyzdrowieje?

Oczywiście, że tak. Obecnie na rynku psychiatrycznym dostępne są bardzo skuteczne lekarstwa. Ponadto psychoterapeuci dzięki prowadzonym zajęciom i terapiom są w stanie doprowadzić pacjenta do niemalże idealnego stanu zdrowia psychicznego. Najważniejsza jest wola chorego. Jeśli chce z tego wyjść, stosuje się do zaleceń lekarzy i regularnie uczestniczy w spotkaniach terapeutycznych, to może mieć pewność, że zostanie wyleczony.