U seniorów depresja jest częstym zjawiskiem i zazwyczaj ma związek z innymi problemami sfery zdrowotnej i psychicznej. Postępujący wiek, przejście na emeryturę, utrata najbliższych oraz pojawienie się chorób wieku podeszłego powoduje spodziewane zwolnienie tempa życia.

Niestety może to wpłynąć na zaniedbanie pierwszych objawów depresji i to zarówno przez pacjenta, jak i lekarza. Wśród leków przyjmowanych przez osoby starsze jest również cała rzesza potencjalnie powodujących depresję. Należą do nich niektóre leki przeciwbólowe, nadciśnieniowe, nasercowe i hormony.

Aby nie było zbyt późno

Leki przeciwdepresyjne są powszechnie dostępne, tak więc głównym problemem jest tutaj czas rozpoznania. Niestety u osób starszych występuje dwukrotnie większe zagrożeniem samobójstwem niż w przypadku populacji młodej. Stan ten może przez długi czas zostać nierozpoznany i tłumaczony zmianą stylu życia. Nie warto jednak czekać - im szybsza reakcja, tym szybciej można poradzić sobie z problemem!

Niepokojące objawy

Dlatego starszy pacjent wycofujący się szybko z kontaktów, smutny i skarżący się na nawracające lęki, któremu nic się nie chce i który nie widzi nadziei, i nie ma żadnej radości z życia, powinien szybko zostać skonsultowany z lekarzem. Osoba taka może nie chcieć zasięgać pomocy a w następstwie nie przyjmować leków, dlatego konieczna jest pomoc bliskich osób trzecich. Czujesz się ciągle przygaszony? A może zaobserwowałeś taką zmianę u kogoś, kogo znasz? Pomożesz najlepiej prowadząc seniora do specjalisty, który uleczy ofiarę depresji.

Leczenie jest szybkie i skuteczne

Współczesna medycyna dysponuje wieloma środkami skutecznymi w leczeniu depresji. U osób starszych przyjmujących wiele leków, preparaty antydepresyjne mogą wchodzić z nimi w interakcje. Czas leczenia jest zazwyczaj wydłużony w porównaniu z populacją młodszą, a pacjent-senior musi przyjmować leki regularnie i nie może o nich zapominać.

Rozmowa ze specjalistą

Psychoterapia jest metodą szczególnie skuteczną w leczeniu sędziwych pacjentów z depresją. Polega ona na rozmowie z psychologiem o problemach, ich identyfikacji, szukaniu rozwiązania oraz w rezultacie na ostatecznym pożegnaniu się ze strapieniem. Terapia behawioralna jest również jej częścią. Większość lekarzy radzi uzupełnienie leczenia farmakologicznego psychoterapią. Połączenie to prowadzi do bardzo zadowalających efektów.

